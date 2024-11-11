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الشاعر الغنائي محمد عاطف يحتفل بعقد قرانه (صور) - أخبار كلمتك

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الشاعر الغنائي محمد عاطف يحتفل بعقد قرانه (صور) - أخبار كلمتك

الشاعر الغنائي محمد عاطف يحتفل بعقد قرانه (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 08:44 مساءً - احتفل الشاعر الغنائي محمد عاطف، بعقد قرانه على إيمان جمال الدين، فتاة من خارج الوسط الفني،  في حفل عائلي بسيط. 

الشاعر محمد عاطف يحتفل بعقد قرانه 

ويُعد الشاعر محمد عاطف صاحب أشهر أغاني تامر عاشور، حيث قدما معًا عدد من الأغنيات الشهيرة من بينها أغنية “أنا هاجي علي نفسي” و“ناسي شكلها” و"الرك ع النية" وغيرهم. 

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كما تعاون أيضا مع محمد حماقي ورامي جمال ومحمد كيلاني وتامر حسني وغيرهم 

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وكانت آخر أعمال الشاعر محمد عاطف أغنية في الجمال شهادات والذي تعاون فيها مع مدحت صالح مؤخرا من البوم بالمختصر المفيد. 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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