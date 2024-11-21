قيثارة السماء الذي أجمع على عشقها كبار الكتاب والشعراء، ولماذا خرج صلاح عبد الصبور عن النص - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 05:17 صباحاً - فيروز، أيقونة الطرب، إنسانة بسيطة متواضعة تحترم نفسها وتحترم فنها، صوت ملائكي، جمهورها عريض، أغلبهم من المثقفين، مطربة وممثلة لبنانية من الجيل الذهبي للمسرح والموسيقى، تتم اليوم عامها التاسع والثمانين فهي من مواليد 21 نوفمبر 1935، ويحمل الكثير من الكتاب والفنانين رأيًا فيها:



قال الكاتب رجاء النقاش: فيروز انسانة متواضعة بسيطة لا تتحدث في الفن ولا تهوي المجتمعات لا تؤمن بأسلوب الأحاديث أو استعراض المواهب والمناقشات فى الحياة، لكنها تخفي في أعماقها شخصية ممتازة حادة الذكاء وحادة اللسان، انها تؤمن بالإخلاص لفنها حينما تغنى فى حياتها العادية هي أم وصاحبة بيت هادئ وجميل.

محمود عوض: تحترم نفسها

قال الكاتب الصحفي محمود عوض عن فيروز مطربة لبنان والوطن العربي "الفن هو في جوهره اختيار، والاختيار موقف، ونحن لا نستطيع أن نعطى قيمة لفنان إلا إذا عرفت أولًا ما هي مواقفه، لماذا وكيف ومتى كلها أسئلة مثارة وواردة وتحتاج إلى إجابات كثيرة غير مؤكدة، لكن المؤكد في الموضوع كله أن الحفل الذي أقامته المطربة اللبنانية فيروز فى مصر بألحان الأخوين رحباني وأذاعه التليفزيون كان مناسبة للتفكير في هذا كله، وفيروز كفنانة تلقت الترحيب والاحترام لأنها الأول بادرت باحترام نفسها، هي فنانة تحترم نفسها فضبط الجمهور موجته على احترامها.. لا صيحات، لا صفير ولا هتافات ولا دخول في قافية ولا كراسي تطير ولا مذيعات تثرثرن كالببغاوات بكلمات تافهة تحول الحفل إلى دعاية رخيصة، الجمهور واحد لكن النتيجة مختلفة، لأن أسلوب الفنان نفسه كان مختلفًا.

الموسيقار محمد عبد الوهاب، كلمتك

وقال عن فيروز الموسيقار محمد عبد الوهاب: فيروز معجزة لبنانية، ولم يعرف الغناء صوتًا أرق من صوتها ولا أجمل، صوتها كخيوط الحرير، وأشعة الفضة.

الفنان بشكله أم جمال فنه

وقال الشاعر صلاح عبد الصبور:أنا من عشاق فيروز، إن صوتها من أخصب الأصوات، ميزته أنك حين تسمعه تحس أن كل كلمة من كلمات الأغنية التي تغنيها تحمل معانيها كاملة، إن فيروز ليست جميلة، إن جسمها صغير نحيل عيناها قاسيتان كأنهما محلقتان دائما وانفها معكوف ووجهها شاحب لكن الفن وحده جمال ليس بعده جمال، كلامها قليل مع ضيوفها.



وسألت نفسى لماذا لا نكتفى من الفنان بفنه فقط ونحاول أن نستمتع بشخصيته أيضًا، وهل لا بد أن يكون الشاعر العظيم متحدثا عظيمًا؟ أن الفنان الكبير يشق طريقه في الحياة بفنه فلماذا نطالبه أيضًا أن يشق طريقه بخفة ظله وجمال وقع شخصيته على النفس كنت عندئذ أفكر في عبد الوهاب الذي لا يشبع الإنسان من حديثه وأن كلثوم التي كانت شخصيتها سياج فنها المعجزة.

قمة الغناء العربي

"وقال الملحن محمد الموجى:فيروز هي قمة الغناء العربي شئنا أم أبينا فهي فنانة كبيرة ومتميزة غنت في كل أصقاع الأرض رغم الظروف التي تمر بها بلادها، ومع ذلك فإن فيروز ما زالت مطربة ناقصة لأنها حكر على الرحبانية والملحنين في لبنان ولم تنفتح قط رغم أن كل فناني العرب مروا على مصر وأتمنى أن تفكر في التعاون مع الملحنين المصريين الكبار وأنا أول من يتمنى العمل معها.

عشق صوت فيروز

وقال الصحفى مفيد فوزى الذى كان يعشق صوت فيروز: من يسمعها نوعية أخرى من الناس وطبقة معينة من الناس وتذوق خاص من الناس، ولهذا الذي يحب فيروز يحب أشياء أخرى جميلة في الحياة وليس الأشياء العادية.



وأنا اتأذيت في حياتي بسبب الست فيروز، كتبت مرة مقال، الست فيروز حبيتك بالصيف حبيتك بالشتا حبيتك بكل الفصول في عز مجد أم كلثوم. وحضرت لها حفل غنت فيه " من عز النوم ، ففقدت أعصابي من كثرة تحضرها فى الغناء أثناء تمثيلها مسرحية " الشخص " وروحت قايم زي أي شخص غير متحضر وقلت إيه الغنا المتحضر ده، إيه ده؟ والناس افتكرتنى مجنون.

نزار قباني: صوت فيروز هو أجمل ما سمعت في حياتي، كما أنه نسيج وحده في الشرق والغرب، وإنها رسالة حب من كوكب آخر، غرتنا بالنشوة والوجود، وكل الأسماء والتعابير تبقى عاجزة عن وصفها.

صوت جميل ومثقف

الدكتور مصطفى محمود: لو هختار صوت واحد؛ هختار صوت فيروز، بحس إنه صوت جميل ومثقف، صوت واحد شهادات، بيخاطبني بلغتي وأسلوبي.. ميزة صوت فيروز إنه بياخدني من حالاتي ويرفعني لفوق بعكس بعض الأصوات اللي بتأثر بيها لكن بتاخدني لتحت، صوتها بيفكرني بالروايح، صوت فيه ريحة الورد.

عبد الحليم حافظ: صوت ملائكى

عبد الحليم حافظ قال: إنها صوت ملائكي، فيروز تمتلك موهبة فريدة وقدرة على نقل المشاعر بأسلوب راقِ وجميل.

محمود درويش: فيروز هي الأغنية التي تنسى دائمًا أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر، وتجعل القمر أكبر.

الشاعر صالح جودت

ونظم الشاعر صالح جودت قصيدة فى حب فيروز قال فيها: مغردة الأرز روحي الفدا.. لهذا الحنان وهذا الصفا / أنت من الغيب أخت الكواكب..أم أنت من رائدات الفضاء/ بأية معجزة يا صبية.. زان لك هذا النقاء / فألهمت منصورك الانتصار.. وصبرك عاصيك في الأتقياء / سفيرة لبنان يا مرحبا.. وخير السفارة أهل الغنا / فيا ثومة الأرز غني لمصر.. وأحيي القلوب واروي الظما.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا