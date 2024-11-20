مشاهير العرب - انتصار: لم أحضن والدتي بشكل كافٍ وأشعر بالندم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 09:54 مساءً - أعربت الفنانة انتصار عن حزنها من عدم إظهار حبها بشكل كافٍ إلى والدتها لكي تظل قوية في نظر نفسها، موضحة أنها لم تحتضنها بشكل كافٍ طوال حياتها، وكانت تخشى أن تقول لها كلمة «بحبك» لتكتشف بعدما كبرت أنها ما زالت تحتاج إلى حضنها.

وتابعت انتصار حديثها خلال لقائها ببرنامج «ورقة بيضا» الذي تقدمه الإعلامية يمنى بدراوي عبر شاشة قناة «النهار» وكشفت عن طبيعة علاقتها بـ أبنائها مؤكدة أنها تفضل الولد عن البنت قائلة: «بحب أولادي لدرجة لا أحد يتصورها، ولكني أفضل دائمًا الولد عن البنت، ممدوح نجلي هو من يحمل اسم العيلة ويتحمل المسؤولية، ودائمًا يتصدر في أي مشكلة، على عكس البنات بمجرد أن تتزوج تنسب إلى عائلة زوجها».

وانتقلت الفنانة انتصار للحديث عن مسلسلها «مطعم الحبايب» الذي عرض مؤخرا وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، مؤكدة على أن الكواليس كانت رائعة للغاية قائلة: «فريق العمل كان ينتظر التصوير من أجل تذوق الأكل، وكل واحد فينا كان جواه شيف كبير، نتذوق الأكل ونقيّمه على حسب رأينا، فكانت الكواليس ممتعة، وكنا نشعر كأننا عيلة واحدة».

تفاصيل مسلسل مطعم الحبايب

شارك في بطولة مسلسل مطعم الحبايب بجانب أحمد مالك عدد من نجوم الفن أبرزهم: هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار، إسلام إبراهيم، وآخرين من الفنانين، والعمل من تأليف مريم نعوم وورشة سرد، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.

أحداث مسلسل مطعم الحبايب

دارت قصة مسلسل مطعم الحبايب، في إطار كوميدي، حول الشيف أبو المجد، «بيومي فؤاد» الذي ترك العمل في قناة فضائية شهيرة وقرر أن يفتح مطعما خاصا، يبدأ أبو المجد في البحث عن شيفات للعمل معه ويلتقي بـ صبحي «أحمد مالك» شاب يعمل على عربية «كبدة».

ويرفض صبحي العمل في مطعم «أبو المجد» لأنه كان سيفتتح مطعمه الخاص، لكن بعدما يفشل في تحقيق حلمه يعود للعمل في «مطعم الحبايب» ويكون فريق عمل خاص.