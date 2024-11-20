مشاهير العرب - بعد حريق كبير بمنزلها.. القصة الكاملة لنجاة نهال عنبر من الموت - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 11:10 صباحاً - نهال عنبر.. حريق مفاجئ تعرض له منزل الفنانة المصرية نهال عنبر، أمس الثلاثاء، تسبب في وجود خسائر كبيرة، وتمكن نجلها المخرج حسام الحسيني من إنقاذها وأسرتها، مما تساءل عدد كبير من جمهورها ومحبيها، للاطمئنان على حالتها.

القصة الكاملة لنجاة نهال عنبر من الحريق

كتبت الفنانة نهال عنبر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «الحمد لله ربّنا نجّانا أنا وأسرتي بأعجوبة لولا حسام ابني صحّانا من النوم وجرينا للدور الأول وفصل الكهرباء العمومي كانت الكارثة هتبقى أكبر.. لكن قدّر ولطف الحمد لله».

وتابعت: «وبطمّن جمهوري.. .أنا بخير بس البيت أكيد فيه إصلاحات كتيرة للكهرباء بسبب ماس الكهرباء ولكن الحمد لله على كل حال طالما كلنا بخير».

وكشفت نهال عنبر: أن نجلها حسام وحفيدها كانا معها في المنزل عندما شبّ حريق في لوحة الكهرباء التي تُغذي باقي الغرف، وفي الأثناء كانت هي نائمة، لكن حفيدها رأى الحريق وصرخ بأعلى صوته وسارع لإيقاظ والده، الذي نجح في السيطرة على الحريق قبل أن يأتي على محتويات الشقّة.

وأكدت نهال عنبر أن الحريق اندلع بسبب تسرّب المياه إلى لوحة الكهرباء، فحدث «ماس» كهربائي أدى الى اشتعال اللوحة.

حريقة منزل نهال عنبر

كشفت جيجي، مساعدة الفنانة نهال عنبر، تفاصيل الحادث مؤكدة أن سبب الحريق هو «ماس كهربائي في تابلوه الكهرباء».

وأضافت: «أن الحريق اندلع في الصباح الباكر، وكانت الفنانة نائمة، إلا أن نجلها حسام الحسيني تمكن من اكتشاف الحريق في الوقت المناسب، وقام بإيقاظ والدته وفصل الكهرباء بسرعة، مما ساهم في الحد من الأضرار».

وأكدت:«أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات بشرية، وأن الأضرار مادية فقط، تتمثل في بعض التلفيات في المنزل، وأشارت إلى أن الكهرباء لم تعود للمنزل حتى الآن، ولكن الأجهزة المعنية تعمل على إصلاح العطل».

آخر أعمال نهال عنبر

يذكر أن، اَخر أعمال الفنانة نهال عنبر مسلسل بدون سابق إنذار، الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي، حيث شارك في بطولته الفنان آسر ياسين، وأحمد خالد صالح، وحنان سليمان، وعائشة بن أحمد، وجهاد حسام، وإسلام حافظ، وأحمد علي ماهر، والمسلسل كان من سيناريو وحوار عمار صبري وسمر طاهر، وقصة ألمى كفارنة.