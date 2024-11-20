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مشاهير العرب - بعد حريق كبير بمنزلها.. القصة الكاملة لنجاة نهال عنبر من الموت - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد حريق كبير بمنزلها.. القصة الكاملة لنجاة نهال عنبر من الموت - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد حريق كبير بمنزلها.. القصة الكاملة لنجاة نهال عنبر من الموت - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 11:10 صباحاً - نهال عنبر.. حريق مفاجئ تعرض له منزل الفنانة المصرية نهال عنبر، أمس الثلاثاء، تسبب في وجود خسائر كبيرة، وتمكن نجلها المخرج حسام الحسيني من إنقاذها وأسرتها، مما تساءل عدد كبير من جمهورها ومحبيها، للاطمئنان على حالتها.

القصة الكاملة لنجاة نهال عنبر من الحريق

كتبت الفنانة نهال عنبر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «الحمد لله ربّنا نجّانا أنا وأسرتي بأعجوبة لولا حسام ابني صحّانا من النوم وجرينا للدور الأول وفصل الكهرباء العمومي كانت الكارثة هتبقى أكبر.. لكن قدّر ولطف الحمد لله».

وتابعت: «وبطمّن جمهوري.. .أنا بخير بس البيت أكيد فيه إصلاحات كتيرة للكهرباء بسبب ماس الكهرباء ولكن الحمد لله على كل حال طالما كلنا بخير».

نهال عنبر

وكشفت نهال عنبر: أن نجلها حسام وحفيدها كانا معها في المنزل عندما شبّ حريق في لوحة الكهرباء التي تُغذي باقي الغرف، وفي الأثناء كانت هي نائمة، لكن حفيدها رأى الحريق وصرخ بأعلى صوته وسارع لإيقاظ والده، الذي نجح في السيطرة على الحريق قبل أن يأتي على محتويات الشقّة.

وأكدت نهال عنبر أن الحريق اندلع بسبب تسرّب المياه إلى لوحة الكهرباء، فحدث «ماس» كهربائي أدى الى اشتعال اللوحة.

الفنانة نهال عنبر

حريقة منزل نهال عنبر

كشفت جيجي، مساعدة الفنانة نهال عنبر، تفاصيل الحادث مؤكدة أن سبب الحريق هو «ماس كهربائي في تابلوه الكهرباء».

وأضافت: «أن الحريق اندلع في الصباح الباكر، وكانت الفنانة نائمة، إلا أن نجلها حسام الحسيني تمكن من اكتشاف الحريق في الوقت المناسب، وقام بإيقاظ والدته وفصل الكهرباء بسرعة، مما ساهم في الحد من الأضرار».

وأكدت:«أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات بشرية، وأن الأضرار مادية فقط، تتمثل في بعض التلفيات في المنزل، وأشارت إلى أن الكهرباء لم تعود للمنزل حتى الآن، ولكن الأجهزة المعنية تعمل على إصلاح العطل».

نهال عنبر

آخر أعمال نهال عنبر

يذكر أن، اَخر أعمال الفنانة نهال عنبر مسلسل بدون سابق إنذار، الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي، حيث شارك في بطولته الفنان آسر ياسين، وأحمد خالد صالح، وحنان سليمان، وعائشة بن أحمد، وجهاد حسام، وإسلام حافظ، وأحمد علي ماهر، والمسلسل كان من سيناريو وحوار عمار صبري وسمر طاهر، وقصة ألمى كفارنة.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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