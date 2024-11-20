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مكتبة مصر الجديدة تنظم احتفالية ترفيهية للأطفال الأيتام - أخبار كلمتك

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مكتبة مصر الجديدة تنظم احتفالية ترفيهية للأطفال الأيتام - أخبار كلمتك

مكتبة مصر الجديدة تنظم احتفالية ترفيهية للأطفال الأيتام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 11:42 صباحاً - تنظم مكتبة مصر الجديدة للطفل فى الواحدة من ظهر السبت المقبل، احتفالية ترفيهية لـ 60 طفل وطفلة من الأيتام، بهدف إدخال البهجة والسرور ورسم الابتسامة على وجوههم.

كما تهدف مثل هذه الفعاليات إلى بناء ثقة الأيتام بأنفسهم ودمجهم بالمجتمع، وجذب أفراد المجتمع إلى الاهتمام بهم ورعايتهم.

الاحتفالية تأتى من خلال استراتيجية المكتبة الرامية إلى التواصل مع الأطفال الأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة واستقبالهم بكل مؤسسات الجمعية والمشاركة فى أنشطتها وخدماتها.

وتشمل الاحتفالية ورش فنية ونشاطًا كشفيًّا بالتعاون مع الكشافة البحرية، وورشة زراعة، بالإضافة إلى باقة متنوعة من الألعاب الترفيهية، والمسابقات الثقافية.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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مكتبة مصر الجديدة تنظم احتفالية ترفيهية للأطفال الأيتام - أخبار كلمتك

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