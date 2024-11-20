تعليق شعار SpiderMan بشكل مفاجئ في نيويورك (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 11:09 صباحاً - أفلام مارفل، تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صور لـ تعليق شِعار جديد للشخصية الخارفة في عالم مارفل، SpiderMan، بشكل مُفاجئ علي أحد مباني مدينة تشيلسي، بولاية نيويورك الأمريكية منذ ساعات.

ويرحج بعض المعجبين بعالم مارفل، بأنه ترويج لإعلانٍ ما، يمكن أن يكون خاص بفيلم SpiderManBeyondTheSpiderVerse، خاصة أن آخر مشهد بالجزء السابق للفيلم كان بمدينة تشيلسي.

أحداث فيلم Spider-Man 4

فيما كشفت استديوهات مارفل، عن تفاصيل جديدة لأحداث فيلم Spider-Man 4.

وأوضحت مارفل أن أحداث فيلم Spider-Man 4، ستدور بعد وقوع أحداث فيلم Avengers: Doomsday، وأن الفيلمين يرتبطان ببعضهما البعض.

وذكرت مارفل، أن مشروع فيلم Spider-Man 4، يحمل الأسم الرمزي Blue Oasis أو الواحة الزرقاء، ضمن جدول تصوير أفلام مارفل.

وأعلنت استديوهات مارفل، أن فيلم Spider Man 4، سيحمل عنوان Spider ManKing InBlack.

كما فاجأت مارفل الجماهير، بإعلان انضمام الممثل الشهير، توم هاردي، ليشارك في بطولة الفيلم بجانب "توم هولاند".

تصوير فيلم SpiderMan4 ٢٠٢٥

كشفت استديوهات مارفل، عن تفاصيل جديدة للجزء الرابع من سلسلة أفلام Spider Man.

وذكرت استديوهات مارفل، أن أعمال التصوير الخاصة بفيلم Spider Man4، ستبدأ العام المقبل، علي أن يتم إصداره، في شهر يوليو من عام ٢٠٢٦.

وأوضحت مارفل، أن قصة فيلم SpiderMan4، ستدور حول الأكوان المتعددة، ومن المتوقع عودة، كلا من الممثل "توبي مجواير"، و"أندروا غارفيلد"، مرة أخرى لتجسيد شخصيات مختلفة لـ Spider Man، كما أن الفيلم، سيمهد لأحداث فيلم AvengersSecretWars.

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ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

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