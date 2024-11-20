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تعليق شعار SpiderMan بشكل مفاجئ في نيويورك (صور) - أخبار كلمتك

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تعليق شعار SpiderMan بشكل مفاجئ في نيويورك (صور) - أخبار كلمتك

تعليق شعار SpiderMan بشكل مفاجئ في نيويورك (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 11:09 صباحاً - أفلام مارفل، تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صور لـ تعليق شِعار جديد للشخصية الخارفة في عالم مارفل، SpiderMan، بشكل مُفاجئ علي أحد مباني مدينة تشيلسي، بولاية نيويورك الأمريكية منذ ساعات.

 ويرحج بعض المعجبين بعالم مارفل، بأنه ترويج لإعلانٍ ما، يمكن أن يكون خاص بفيلم SpiderManBeyondTheSpiderVerse، خاصة أن آخر مشهد بالجزء السابق للفيلم كان بمدينة تشيلسي.

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أحداث فيلم  Spider-Man 4

فيما كشفت استديوهات مارفل، عن تفاصيل جديدة لأحداث فيلم Spider-Man 4.

وأوضحت مارفل أن أحداث فيلم  Spider-Man 4، ستدور بعد وقوع أحداث فيلم Avengers: Doomsday، وأن الفيلمين يرتبطان ببعضهما البعض.

وذكرت مارفل، أن  مشروع فيلم  Spider-Man 4، يحمل الأسم الرمزي Blue Oasis أو الواحة الزرقاء، ضمن جدول تصوير أفلام مارفل.

وأعلنت استديوهات مارفل، أن فيلم Spider Man 4، سيحمل عنوان Spider ManKing InBlack.

كما فاجأت مارفل الجماهير، بإعلان انضمام الممثل الشهير، توم هاردي، ليشارك في بطولة الفيلم بجانب  "توم هولاند".

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تصوير فيلم SpiderMan4 ٢٠٢٥

كشفت استديوهات مارفل، عن تفاصيل جديدة للجزء الرابع من سلسلة أفلام Spider Man.

وذكرت استديوهات مارفل، أن أعمال التصوير الخاصة بفيلم Spider Man4، ستبدأ العام المقبل، علي أن يتم إصداره، في شهر يوليو من عام ٢٠٢٦.

وأوضحت مارفل، أن قصة فيلم SpiderMan4، ستدور حول الأكوان المتعددة، ومن المتوقع عودة، كلا من الممثل "توبي مجواير"، و"أندروا غارفيلد"، مرة أخرى لتجسيد شخصيات مختلفة لـ Spider Man، كما أن الفيلم، سيمهد لأحداث فيلم AvengersSecretWars.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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