مشاهير العرب - محمد لطفي يكشف نصيحة أحمد زكي ووصف عمرو دياب له بـ «الحنفية» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 09:14 مساءً - استحوذ الفنان محمد لطفي، على اهتمام قطاع كبير من الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القلية الماضية، وذلك عقب حلوله ضيفا على برنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، بعدما كشف عن الكثير من التفاصيل والأسرار حول حياته الفنية والشخصية.

أبرز تصريحات محمد لطفي مع صاحبة السعادة

وتحدث محمد لطفي خلال لقائه بـ صاحبة السعادة، عن نصيحة الفنان أحمد زكي له في بدايته، قائلا: أحمد زكي قال لي، إنت جواك ممثل جبار، خلي بالك أحسن يضحكوا عليك ويخلوك تعمل أفلام أكشن ضعيفة وتبقى نمطي. اشتغل على نفسك وهيبقى ليك باع كبير في التمثيل، مشيرا إلى أن هذه النصيحة كانت الدافع بالنسبة له في البداية.

وتحدث محمد لطفي عن كواليس تصوير فيلم أمريكا شيكا بيكا، قائلا: المطرب عمرو دياب قال لي أنت حنفية فن مفتوحة فى الجنينة"، وأضاف أنه بعد فيلم "أمريكا شيكا بيكا". قدمت فيلم "ضحك ولعب وجد وحب"، وبعدها بقينا أصحاب، انا وعمرو دياب وبخرج معاه فى الحفلات».

محمد لطفي ينضم لمسلسل الحلانجي رمضان 2025

ومن ناحية أخرى، يعيش محمد لطفي حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي، حيث يستعد لتصوير مسلسل الحلانجي المقرر انطلاق تصويره في ديسمبر المقبل، استعدادا لعرضه بموسم رمضان 2025.