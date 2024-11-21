ليلى مراد، نجومية متوهجة واعتزال مفاجئ، وهذه مكاسبها وخسائرها من زيجاتها الثلاث - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 08:34 صباحاً - ثمانية وعشرون فيلمًا قدمتها قيثارة الغناء ليلى مراد ، ـــ رحلت فى مثل هذا اليوم عام 1995 ــ خلال 17 عاما فقط هى طول عمرها الفنى حيث اعتزلت الفن وهى فى السابعة والثلاثين من عمرها، بدأت مشوارها مع السينما عام 1935 عندما قررت بهيجة حافظ تقديم النسخة الناطقة من فيلم " الضحايا "فوقع احتيارها هى والمخرج إبراهيم لاما على ليلى لتقدم أغنية بصوتها فقط فى الفيلم وبالفعل قدمت أغنية بعنوان "يوم الصفا".



بعدها بثلاث سنوات وفى عام 1939 رشح الموسيقار محمد عبد الوهاب ليلى مراد لبطولة فيلم " يحيا الحب" أمامه إخراج محمد كريم فى أول ظهور سينمائى لها على الشاشة حيث اعتزلت الغناء فى الحفلات والافراح من أجل الفيلم، ولم يكن المخرج راضيا عن أدائها حتى انه كتب يقول: كانت وديعة خجولة الى ابعد حد، ضعيفة فى التمثيل وجاء ذلك نتيجة خجلها الشديد ولذلك كانت تعتبرنى قاسيا عليها، لكن نجح الفيلم، واغرى نجاح فيلم يحيا الحب الفنان محمد عبد الوهاب بأن يتعاقد مع ليلى مراد على فيلم " ممنوع الحب " إلا أن محمد كريم رفض تكرار التجربة واختار بدلا منها نجاة على.

افلام ليلى مع توجومزراحى

دخلت ليلى مراد مرحلة جديدة مع المخرج المصرى الايطالى توجومزراحى الذى تنوعت افلامه بين التراجيديا والكوميديا، عام 1939 من خلال فيلم " ليلة ممطرة " من اخراجه وبطولة يوسف وهبى واستيفان روستى وحصلت فيه على أجر 700 جنيها، قدم توجومزراحى معها بعده سلسلة افلام تحمل اسمها منها: ليلى بنت الريف، ليلى بنت مدارس وهو آخر فيلم لها مع يوسف وهبى، ليلى فى الظلام " الى ان عملت مع الزوجها الفنان أنور وجدى فقدمت " ليلى بنت الفقراء "، "ليلى بنت الاغنياء " جعلتها هذه الافلام تتربع على عرش السينما، وخصص لها مزراحى 2500 جنيه للفيلمين الا انها اصرت على 3000 لكل فيلم ورضخ مزراحى لتشترى بعدها عربة شيفروليه.

ليلى مراد فى يحيا الحب

قدمت ليلى مراد ايضا فيلم " ليلى" عن قصة غادة الكاميليا من انتاج واخراج توجومزراحى مقابل أجر سبعة الاف جنيه وكان البطل امامها يوسف وهبى لكن ليلى رفضت ان يكون البطل لتقطع السنة الاقلام التى تكتب ان نجاح افلامها يرجع الى وجود يوسف وهبى بجوارها لتثبت للجمهور قدرتها على النجاح، ووقع الاختيار على حسين صدقى، وفى يوم تصوير الفيلم الاخير شعرت ليلى بالام ودخلت المستشفى لإجراء جراحة الزائدة الدودية، واستغل توجومزراحى الحادث للدعاية للفيلم فصرح للصحافة ان ليلى اجرت جراحة لتتحول الى رجل وشاع الخبر وصدقه الكثيرين، وشاء القدر ان تشفى ليلى قبل عرض الفيلم بيوم، وذهبت لحضور العرض الاول لتثبت لجمهورها انها سيدة، وضحكت على الشائعة،واستمر عرض الفيلم 19 اسبوعا.

فشل فيلم شهداء الغرام



فى عام 1944 جاء اللقاء بين ليلى مراد والمخرج كمال سليم فى فيلم " شهداء الغرام " عن قصة روميو وجيولييت امام ابراهيم حمودة لكن فشل الفيلم، واعاد كمال سليم المحاولة فى ليلى بنت الفقراء إلا أن الموت عاجله فاستكمل الفيلم انور وجدى الذى تزوجها فى آخر مشهد فى الفيلم وتقاضت ليلى عنه 12 الف جنيه.

ليلى مراد قيثارة الغناء



بدأ أنور وجدى مع ليلى مراد تقديم سلسلة افلام هو فيها المنتج والمؤلف والممثل والمخرج والزوج بعد ان تأكد انها الحصان الرابح بالنسبة له لتحقيق نجاحات وثروات لاحصر لها، فكون شركة الافلام المتحدة لاحتكار فن ليلى مراد التى كانت لا تحصل منها على اجرها.



اتجهت ليلى مراد الى التمثيل مع منتجين آخرين وبدأتها مع أحمد سالم فى فيلم " الماضى المجهول " ولم يتحمل انور وجدى نجاح ليلى فى الماضى المجهول فانتج لها فى نفس الوقت فيلم " ليلى بنت الاغنياء من اخراجه.

ليلى مراد وسليمان نجيب والريحانى فى غزل البنات



عادت ليلى مراد الى يوسف وهبى لتقدم فيلم "ضربة قدر"عام 1947، وفى نفس العام قدمت " خاتم سليمان مع زكى رستم ويحيى شاهين، وبعده فيلم " قلبى دليلى " الذى حاول فيه المخرج نيازى مصطفى استغلال نجاح الفيلم بتقديم فيلم " الهوى والشباب " فى نفس العام للثنائى ليلى مراد وانور وجدى ولم يحقق النجاح، وليعوض انور وجدى الخسارة قدم لها فيلم " عنبر "من اخراجه وقدم فيه عبد الوهاب مجموعة من الحانه.

مع نجيب الريحانى فى غزل البنات



وكان لقاء ليلى مراد مع نجيب الريحانى فى "غزل البنات " مع وجدى ويوسف وهبى والمليجى وعبد الوهاب ضيفا للشرف وكان لحنه " ياعيونى حبايبى ليه هجرونى " بصوت ليلى مراد ليرحل نجيب لريحانى قبل استكمال الفيلم.

ليلى مراد وحسين صدقى



فى عام 1950 خرجت ليلى مراد من نطاق انور وجدى فقامت ببطولة فيلم " شاطئ الغرام" مع حسين صدقى، ليعود اليها انور وجدى من جديد فى فيلم " حبيب الروح" الذى ادعى ان توفيق الحكيم هو مؤلفه من اجل الدعاية بينما هو مؤلفه ولم يحقق الفيلم نجاحا، وكان آخر فيلم لليلى وانور هو " ليلى بنت الاكابر ".

زيجات ليلي مراد

تزوجت ليلى مراد بعد انفصالها عن أنور وجدي، من الطيار وجيه أباظة، أحد الأعضاء البارزين في حركة “الضباط الأحرار”، زيجة قصيرة أنجبت خلالها ابنها الأكبر أشرف، وبعد الطلاق من أباظة تزوجت من المخرج الكبير فطين عبد الوهاب، وزرقت منه ابنها الممثل زكي فطين عبد الوهاب.

ورد الغرام مع هنرى بركات

شكل هنرى بركات مرحلة جديدة فى حياة ليلى مراد فقدمها فى قالب رومانسى فى فيلم " ورد الغرام "أمام المطرب محمد فوزى ، ليقدم لها المخرج يوسف شاهين فيلم " سيدة القطار" شرعت بعده ليلى فى تكوين شركة انتاج الكواكب مع اشقائها كان باكورة انتاجها عام 1954 فيلم " الحياة الحب" مع كمال الشناوى، حتى كان آخر عهد ليلى مراد فى السينما فى فيلم " الحبيب المجهول " مع حسين صدقى وكمال الشناوى،،اعتزلت بعده ليلى السينما عام 1955 عن 37 عاما ولم تنجح المحاولات لإثنائها عن القرار المفاجئ، حتى رحلت فى مثل هذا اليوم 21 نوفمبر 1995.



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