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نهال عنبر: نجلي حسام أنقذني من كارثة بعد اشتعال حريق في منزلي - أخبار كلمتك

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نهال عنبر: نجلي حسام أنقذني من كارثة بعد اشتعال حريق في منزلي - أخبار كلمتك

نهال عنبر: نجلي حسام أنقذني من كارثة بعد اشتعال حريق في منزلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 05:19 مساءً - قالت الفنانة نهال عنبر إن نجلها المخرج حسام الحسيني، أنقذها من كارثة محققة بعدما استطاع إخماد حريق نشب في منزلها صباح اليوم. 

 

حريق منزل نهال عنبر

وأضافت نهال في تصريح خاص لـ “كلمتك”: نجلي حسام وحفيدي كانا معي بالمنزل عندما اشتعل حريق بلوحة الكهرباء المغذية لباقي الغرف، في الوقت الذي كنت نائمة فيه، إلا أن حفيدي رأى الحريق وصرخ بصوت مرتفع وذهب لإيقاظ والده، الذي استطاع السيطرة على الحريق قبل أن تقع الكارثة الكبرى. 

وتابعت نهال أنه بعد إخماد الحريق اكتشفنا أنه نشب بسبب تسرب المياه إلى لوحة الكهرباء، مما تسبب في ماس كهربائي، لذلك استعنا ببعض الفنيين لإصلاح المشكلة التي تسببت فيه.

 

ووجهت نهال عنبر الشكر لكل من اطمأن عليها من زملائها الفنانين وأصدقاء من خارج الوسط الفني بعد انتشار الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

 

 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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