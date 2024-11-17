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يستعد لطرح أغنية جديدة، الظهور الأول لمحمد منير بعد خروجه من المستشفى - أخبار كلمتك

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يستعد لطرح أغنية جديدة، الظهور الأول لمحمد منير بعد خروجه من المستشفى - أخبار كلمتك

يستعد لطرح أغنية جديدة، الظهور الأول لمحمد منير بعد خروجه من المستشفى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 09:44 مساءً - نشر الملحن عزيز الشافعي صورة تجمعه بالفنان محمد منير والشاعرة منة عدلى القيعي، والموزع الموسيقي أسامة الهندي، حيث أعلن من خلال تلك الصورة عن تعاون جديد يجمعهم بالكينج محمد منير، بعد خروجه من المستشفى وتحسن حالته الصحية.

ولم يكشف عزيز عن أسم الأغنية الجديدة، التي سوف يسجلها محمد منير خلال الأيام القليلة المقبلة تمهيدًا لطرحها عبر المنصات المختلفة، واكتفى فقط بالإعلان عن ذلك التعاون.

وكان قد أجرى مؤخرًا الفنان محمد منير، بعض الفحوصات والتحاليل الطبية بأحد مستشفيات منطقة الشيخ زايد، بعد تعرضه لانتكاسة صحية شديدة، اضطرته للذهاب إلى المستشفى.


الحالة الصحية لمحمد منير 

وكشف مصدر مقرب من محمد منير في تصريحات خاصة لـ"كلمتك"، أن حالته مستقرة، إلا أن الأمراض التي يعاني منها صعبة وتحتاج إلى متابعة مستمرة من الفريق الطبي المتخصص في علاجه.

وأضاف المصدر أن منير كان يعاني من مشكلات في الكلى منذ فترة طويلة، والتي أثرت بشكل كبير على إحدى الكليتين بنسبة 90%، كما أنه يعاني من مشكلات في الكبد، وهذا ما يضطره إلى السفر بين الحين والآخر إلى أوروبا للعلاج 

 

 

دويتو محمد منير ومحمد رمضان

وعلى جانب آخر يجهز الفنان محمد رمضان، بالوقت الحالي ديو جديدا مع الكينج محمد منير والذي من المقرر طرحه قريبا على منصات الموسيقى المختلفة. 

ديو محمد رمضان ومحمد منير يحمل عنوان “الأسطورة والكينج” وهي من كلمات أمير طعيمة ومن ألحان محمد رحيم.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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