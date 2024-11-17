يسري نصر الله: بدأت مشواري الفني بـ 50 ألف دولار، وهذا نصيحة يوسف شاهين لي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 03:09 صباحاً - أكد المخرج يسري نصر الله خلال محاضرته بالمسرح المكشوف في دار الأوبرا المصرية والتي كانت ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ45، أنه لم يشعر بالمجازفة عندما بدأت فيلم “سرقات صيفية” بفنانين غير معروفين وإنما المجازفة الحقيقية هي بدء عملي الأول مع نجوم معروفين.

وأضاف نصر الله، أن الشيء المرعب له حقًا هو عندما أراد بدء أول مشروع إخراجي له مع نجمات ساطعات في عالم الفن، وقال: “كان مرعب بالنسبة لي إني أعمل فيلمي الأول مع نجوم الحقيقة، عندما روحت لنجمات قالوا لى لا مش هنقدر نطلع في فيلم بيقول ”إيه المجنون ده" على عبد الناصر، جمهوري هيكرهني".

وأضاف نصر الله أنه وقتها لجأ لنصيحة المخرج الكبير يوسف شاهين والذي نصحه بالعمل مع ممثلين جدد لم يسبق الظهور لهم على الشاشة، فقال شاهين: “مش انت معاك 50 ألف دولار، أعمل اللي أنت عايزه وهات ناس عمرهم ما مثلوا قبل كده.”

وتابع يسري أن الـ 50 ألف دولار التي اقترضها من أحد أفراد عائلته كانت درجة السلم التي بدأ بها مشواره الفني، وقال: “بدأت كاريري بـ50 ألف دولار مستلفهم من عيلتي”.

محاضرة المخرج يسري نصر الله

وحرص عدد كبير من الفنانين وصناع الأفلام من المخرجين والكتاب على حضور ماستر كلاس المخرج الكبير يسري نصر الله، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ٤٥، ومنهم الفنانة رانيا يوسف والفنان باسم سمرة ولقاء سويدان، والمخرج والسيناريست السوداني أمجد أبو العلا، والفنانة سلوى محمد علي، وأشرف فايق.

مهرجان القاهرة السينمائي

وتعد فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، التي تقام في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.

وتتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.

ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، إذ ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في بروكسل FIAPF.

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