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مشاهير العرب - تفاصيل قصة حب هاني عادل ودياموند بو عبود - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - تفاصيل قصة حب هاني عادل ودياموند بو عبود - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل قصة حب هاني عادل ودياموند بو عبود - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 12:01 مساءً - دياموند بو عبود.. تصدرت الممثلة اللبنانية دياموند عبود تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعد ظهورها في برنامج معكم مني الشاذلي الذي تقدمه الإعلامية مني الشاذلي، وروت عن العديد من تفاصيل حياتها الخاصة، وقصة حبها مع زوجها الفنان هاني عادل.

قصة حب دياموند بو عبود وهاني عادل

تحدثت دياموند بو عبود، عن تفاصيل بداية علاقتها بزوجها الفنان هاني عادل، وذلك أثناء ظهورها في برنامج معكم مني الشاذلي الذي تقدمه الإعلامية مني الشاذلي: موضحة أن أول لقاء جمعهما كان في كواليس مسلسل السهام المارقة، حيث لم يكن الحب هو الشعور الأول، بل كان هناك موقف إنساني ترك أثرًا عميقًا في قلبها.

وتحدثت دياموند بو عبود عن أول مرة التقيا فيها في مشهد إعدام كان يتطلب استخدام سكينة حقيقية، وهو ما جعلها تشعر بقلق كبير.

دايموند عبود وهاني عادل مع منى الشاذلي

وقالت دياموند بو عبود، إن «تدخل هاني في موقف صعب أثناء تصوير مشهد حساس، هو ما أشعل شرارة الحب بيننا، وفي مشهد الإعدام كان في سكينة حقيقية، وأنا كنت قلقة، وهاني رأى الموقف وتدخّل، وعندما صورنا نظرت خلفي وجدته يقف بالقرب مني.. شعرت بالاطمئنان».

وتابعت: «حسيت إنه تصرف بشهامة تدل على شخصيته وفضلت فاكرة الموقف، وعدى سنتين بدون تواصل، وبعدها تواصلنا والتقينا في مهرجان».

أوضحت دياموند بو عبود أنها وجدت في هاني عادل صفات شجعتها على تغيير موقفها من الارتباط قائلة: «كان عندي مخاوف من الارتباط بس مع هاني راح الخوف، علشان استريحت له وحسيت إنه شخص حقيقي وفيه مواصفات تدل على إنه صادق ونبيل ومحترم، وبنشبه بعض في حاجات كتير وطباع، وإحنا من نفس البرج بفرق يومين».

دايموند عبود وهاني عادل مع منى الشاذلي

مهرجان القاهرة السينمائي

حضر الثنائي دياموند بو عبود وزوجها هاني عادل مساء أمس الجمعة 15 نوفمبر عرض الفيلم المصري اللبناني «أرزة»، ضمن فعاليات الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

دايموند عبود وهاني عادل مع منى الشاذلي

تفاصيل فيلم أرزة

تدور أحداث الفيلم حول أرزة وهي أم عزباء مقيمة في بيروت، تضغطها ظروف الحياة فتضطر للعمل جاهدة بمفردها لتأمين لقمة العيش لابنها كنان وشقيقتها ليلى.

دياموند بو عبود

الفيلم من إخراج ميرا شعيب، وتأليف كل من: فيصل شعيب ولؤي خريس، ووضع الموسيقى التصويرية له النجم هاني عادل، ويلعب بطولته النجوم دياموند بو عبود وبيتي توتل، بلال الحموي، بالاشتراك مع ضيوف العمل فادي أبي سمرة، جنيد زين الدين، فؤاد يمين، إيلي متري، طارق تميم، هاجوب درغوغاسيان، جويس نصرالله، شادن فقيه ومحمد خنسا.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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