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التنمية الثقافية تحتفل بتخريج الدفعة الثانية لمدرسة خضير البورسعيدي - أخبار كلمتك

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التنمية الثقافية تحتفل بتخريج الدفعة الثانية لمدرسة خضير البورسعيدي - أخبار كلمتك

التنمية الثقافية تحتفل بتخريج الدفعة الثانية لمدرسة خضير البورسعيدي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 11:50 صباحاً - يحتفل قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة، بتخريج الدفعة الثانية من طلبة مدرسة خضير البورسعيدي لفنون الخط العربي، بفرعيها ببيت السحيمي وبورسعيد، وذلك بمقر المدرسة بمركز الإبداع الفني ببيت السحيمي- شارع المعز- في السابعة مساء غدًا الأحد الموافق 17 نوڤمبر وذلك بحضور المعماري حمدي السطوحي مساعد وزير الثقافة للمشروعات الفنية والثقافية ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، السفير "رضا الطايفي"  مدير صندوق مكتبات مصر العامة.

ويشهد الحفل توزيع شهادات التخرج على الخريجين والذي يبلغ عددهم "29" طالب وطالبة من فرع المدرسة بالقاهرة و"13" من طلاب فرع بورسعيد. كما يشهد الحفل منح شهادات تقدير للأساتذة والقائمين على العمل بالمدرسة.

وكانت وزارة الثقافة قد أعلنت عام 2021 عن تدشين مدرسة "خضير البورسعيدي" وفق بروتوكول تعاون بين صندوق التنمية وصندوق مكتبات مصر العامة، يهدف إلى تعزيز وصون الهوية المصرية العربية من خلال فنون الخط العربي وتشجيع الأجيال الجديدة على تعلم قواعد الكتابة العربية بمنهجه الصحيح لخلق أجيال جديدة من فناني الخط وتعزيز أساليبه في مواجهة البدائل الإلكترونية. 

جدير بالذكر أن الدراسة بالمدرسة مجانية لمدة عامين، يدرس خلالها الطلاب أنواع الخطوط العربية  المختلفة منها، "الخط الكوفي"، "الخط الديواني"، "خط الثلث"، "خط النسخ"، "خط الرقعة" وغيرها من الخطوط.. بحيث يتم تدريب الطلاب على يد نخبة من أساتذة وفناني الخط العربي تحت إشراف الفنان الكبير"خضير البورسعيدي" شيخ الخطاطين ونقيب خطاطي مصر. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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