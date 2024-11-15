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الرئيسية عالم الفن والمشاهير

إلهام شاهين تكشف سبب ارتدائها فستانا فرعونيا بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

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إلهام شاهين تكشف سبب ارتدائها فستانا فرعونيا بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

إلهام شاهين تكشف سبب ارتدائها فستانا فرعونيا بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 06:12 مساءً - ظهرت الفنانة إلهام شاهين في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45 بدار الأوبرا المصرية يوم الأربعاء الموافق 14 نوفمبر، بفستان أزرق مزين بالنقوش الفرعونية ذات اللون الذهبي  .

ولفتت إلهام شاهين الانتباه بفستانها المختلف، لتلقي الكثير من الثناء من الجمهور لحرصها الدائم على دعم بلدها سواء بالملابس أو في مقابلاتها العديدة.

 وكشفت الفنانة عن تفاصيل فستانها الأنيق من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلة إن العالم كله ينبهر بالحضارة الفرعونيه المليئه بالفنون، وها هى مصممة الأزياء الأستراليه “camilla” تستوحى كل أزيائها هذا العام من الرسومات الفرعونيه”

وتابعت الكثيرون سألونى عن فستانى فى حفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى وأنا أقول لهم شاهدوه فى عرض أزياء camilla.”

مهرجان القاهرة السينمائي

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF". 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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