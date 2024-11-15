العرض الأول لـ"مذكرات حلزون" ضمن المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 12:12 مساءً - يشهد اليوم، العرض الدولي الأول للفيلم الأسترالي "مذكرات حلزون"، ضمن المسابقة الدولية، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

مذكرات حلزون

"مذكرات حلزون" فيلم روائي، تدور أحداثه في أستراليا خلال فترة السبعينيات، حيث تتعرض حياة جيلبرت وجريس لعدة ضربات قدرية تفرق بينهما، ليعيش كل منهما في منزل وأسرة مختلفة، حيث تهيمن اللحظات المأساوية على حياتهما حتى يظهر بصيص أمل من خلال سيدة مسنّة غريبة الأطوار تدعى بينكي.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته ٩٥ دقيقة، في تمام الساعة الثالثة عصرا، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج آدم إليوت.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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