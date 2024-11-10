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بكلمات مؤثرة، تامر حسني ينعي والدة الفنان أحمد مكي - أخبار كلمتك

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بكلمات مؤثرة، تامر حسني ينعي والدة الفنان أحمد مكي - أخبار كلمتك

بكلمات مؤثرة، تامر حسني ينعي والدة الفنان أحمد مكي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 11:11 مساءً - حرص الفنان تامر حسني، علي نعي والدة الفنان أحمد مكي، التي رحلت عن عالمنا امس، بعد صراع مع المرض امتد لـ6 أشهر.

ونشر تامر حسني صورة تجمع الفنان أحمد مكي ووالدته، عبر خاصية “القصص القصيرة” عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، معلقا “الله يرحمها يا أحمد ويحسن إليها، ويدخلها فسيح جناته، راحت عند الكبير، عند اللي أحن من الدنيا كلها عليها، ربنا يصبرك يا حبيبي، أسألكم الدعاء لها، بالرحمة، والفاتحة”.

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وكان أعلن الفنان أحمد مكي عن وفاة والدته، وذلك عبر حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.


 

وكتب أحمد مكي: "سبحان من له الدوام، توفيت اليوم أمي (حورية محمد جمال الدين شاكر)، أرجو منكم الدعاء لها".

 

واضاف:"اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعفُ عنها، وأكرم نزلها اللهم أبدلها دارًا خيرًا من دارها وأهلا خيرًا من أهلها وأدخلها الجنة برحمتك وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار، يا أرحم الراحمين".

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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