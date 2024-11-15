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بعد 5 أيام من وفاته، "كتاب مصر" يرثي الشاعر محمد إبراهيم أبو سنة - أخبار كلمتك

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بعد 5 أيام من وفاته، "كتاب مصر" يرثي الشاعر محمد إبراهيم أبو سنة - أخبار كلمتك

بعد 5 أيام من وفاته، "كتاب مصر" يرثي الشاعر محمد إبراهيم أبو سنة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 06:57 صباحاً - رثت النقابة العامة لاتحاد الكتاب مصر الشاعر الكبير محمد إبراهيم أبو سنة، والذي وافته المنية يوم الأحد الموافق 10 نوفمبر الماضي.

ونشرت النقابة من خلال صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماع فيسبوك بيانًا تنعى به وفاة الدكتور محمد أبو سنة، وأتى كالآتي:  

"المبدعون الحقيقيون قد يرحلون، لكنهم لا يموتون، منذ أيام غيب الموت الشاعر المصري الكبير الأستاذ محمد إبراهيم أبو سنة، الذي توفي الأحد 10 نوفمبر 2024، عن عمر ناهز 87 عامًا. 

وتقدَّم الدكتور علاء عبد الهادي عن نفسه وعن مجلس إدارة نقابة اتحاد كتاب مصر بخالص العزاء والمواساة في وفاة شاعر مصر الكبير داعين الله أن يتغمده برحمته وغفرانه وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان".

 

الشاعر إبراهيم أبو سنة 

جدير بالذكر أن "أبو سنة" ولد عام 1937 بمحافظة الجيزة، وتخرج في كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر قبل أن يعمل محررًا بالهيئة العامة للاستعلامات، ثم مشرفًا على البرامج الإبداعية والنقدية بإذاعة القاهرة ثم مديرًا عامًّا لإذاعة البرنامج الثقافي.

وقد استغرقت رحلة أبو سنة ما يزيد على خمسة وخمسين سنة من الشعر، بداية من ديوانه الأول "قلبي وغازلة الثوب الأزرق" سنة 1965، "حديقة الشتاء" 1969، و"الصراخ في الآبار القديمة" 1973، و"البحر موعدنا" 1982، و"رقصات نيلية" 1993، و"أغاني الماء" 2002 و"رماد الأسئلة الخضراء"، و"ورد الفصول الأخيرة"، و"شجر الكلام".

كما أصدر مسرحيتين شعريتين تستلهمان جوانب من التاريخ، وهما: "حمزة العرب"،و "حصار القلعة"، كما كتب دراسات نقدية ذات صلة بالشعر وجمعها في كتب منها: دراسات في الشعر العربي، أصوات وأصداء، قصائد لا تموت، مختارات ودراسات. إضافة إلى كتابه: فلسفة المثل الشعبي.

ونال أبو سنة جائزة الدولة التشجيعية في الشعر عام 1984، وجائزة الدولة التقديرية عام 2011 في الآداب، وجائزة أحمد شوقي الدولية للإبداع الشعري في دورتها الثانية من نقابة اتحاد كتاب مصر،  وجائزة النيل عام 2024م.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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