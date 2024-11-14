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شبكة قنوات النهار تعلن انطلاق "النهار نور" في ديسمبر المقبل - أخبار كلمتك

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شبكة قنوات النهار تعلن انطلاق "النهار نور" في ديسمبر المقبل - أخبار كلمتك

شبكة قنوات النهار تعلن انطلاق "النهار نور" في ديسمبر المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 05:08 مساءً - أعلنت شبكة قنوات النهار، انطلاق أحدث إصداراتها وهي قناة النهار نور في الأول من ديسمبر المقبل.

وقالت الشبكة في بيان لها إن النهار نور قناة اجتماعية دينية متخصصة في كل ما يهم الأسرة المصرية والمرأة في الشئون الاجتماعية والدينية، وسيكون الانطلاق وفق خريطة برامجية متكاملة ببرامج متخصصة، سيتم الإعلان عنها قريبًا.

محتوى يليق بالأسرة المصرية 

ويأتي انطلاق النهار نور في إطار الدور الدور الذي تقوم به شبكة قنوات النهار في المجتمع المصري، بتقديم محتوى هادف وجاد ويليق بالأسرة المصرية، وسيتم بث القناة علي تردد ١١٧٤٧ رأسي.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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