مشاهير العرب - أحمد عز يوجه رسالة شكر وعرفان للصحفيين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 05:17 مساءً - وجه الفنان أحمد عز رسالة إلى الصحفيين يشيد من خلالها بدعمهم له في بداية مشواره الفني ودرهم الكبير في تحقيق شهرته وجماهيريته.

وقال أحمد عز خلال ندوة على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 التي انطلقت فعالياتها أمس داخل دار الأوبرا: «أنتم السبب فيما أنا عليه الآن من نجومية بوقوفكم جانبي منذ بدايتي، وممتن لنقد الصحافة بجزء كبير من نجاحي، لن أنساه طوال عمري».

أبرز نجوم الفن بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

وشهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2024 حضور عدد كبير من نجوم الفن على حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي أقيم أمس داخل دار الأوبرا أبرزهم: حسين فهمي رئيس المهرجان وزوجته، الفنان طه دسوقي، إلهام شاهين وآخرين من الفنانين.

وتشمل الدورة الـ 45، من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

ومن المقرر أن تشهد الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي برئاسة الفنان حسين فهمي، عرض مجموعة من الأفلام المختارة من جميع أنحاء العالم، إلى جانب عدد كبير من الورش والندوات الفيلمية.

ومن الورش التي ينظمها المهرجان هذا العام، «استخدام الذكاء الاصطناعي في تصميم الصوت والمكساج»، بالتعاون مع «فولبرايت مصر»، ويقدمها مهندس الصوت الأمريكي مونتي تايلور، «عرض وتقديم مشاريع الأفلام للمنتجين والممولين»، بالتعاون مع مؤسسة فيلم اندبندنت الأمريكية، وتستهدف هذه الورشة دعم صناع الأفلام في تقديم مشاريعهم بطرق احترافية لجذب المنتجين والممولين.

أما الورشة الثالثة بعنوان «كيف تقنع المنتج بسيناريو فيلمك»، ويقدم هذه الورشة متخصصين في مجال تطوير السيناريو: محمد حسين وحسام الخولي، تساعد هذه الورشة المشاركون.