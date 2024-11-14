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تعرف على فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اليوم الخميس - أخبار كلمتك

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تعرف على فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اليوم الخميس - أخبار كلمتك

تعرف على فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اليوم الخميس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 07:24 صباحاً - ينظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي، اليوم الخميس، العديد من الفعاليات والندوات والجلسات الحوارية، بالإضافة إلى عروض الأفلام بمسابقات المهرجان المختلفة، ويأتي برنامج اليوم كالتالي: 

 

فعاليات وندوات مهرجان القاهرة السينمائي اليوم الخميس

دار الأوبرا المصرية 
الساعة 12 ظهرًا.. جلسة حوارية مع أحمد عز الحائز على جائزة فاتن حمامة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.. يدير الجلسة: رامي المتولي.
الساعة 2 مساء.. محاضرة مع الممثل الأمريكي إريك روبرتس.
الساعة 6 مساء.. ندوة "مرآة مصر.. الهوية في عيون خيري بشارة".. المتحدثون.. خيري بشارة - آية طارق - عدلي توما - هيا خيرت.. يدير الجلسة.. عمر الزهيري. 

عروض أفلام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اليوم 

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مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

وتقام الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة من 13 نوفمبر وحتى 22 من الشهر نفسه، وتشهد مشاركة باقة مميزة من الأفلام بكافة أقسام المهرجان، بالإضافة إلى العديد من الجلسات الحوارية والندوات والورش. 

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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