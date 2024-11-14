الملك تشارلز يلتقي بأبطال GLADIATOR ll في العرض الأولي للفيلم في لندن (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 07:41 صباحاً - نشرت موقع فاريتي العالمي، مقطع فيديو قصيرا، يرصد لقاء الملك تشارلز الثالث، بنجوم فيلم GLADIATOR ll، في العرض العالمي للفيلم، الذي أقيم منذ قليل في العاصمة البريطانية لندن.

وحرص الملك على تهنئة أبطال فيلم GLADIATOR ll، خلال تواجدهم على السجادة الحمراء للعرض.

تفاصيل فيلم GLADIATOR ll

فيلم "GLADIATOR ll"، من إخراج ر ريدلي سكوت، وبطوله كلا من الممثل الشهير دينزل واشنطن، وبيدرو باسكال، وبول ميسكال.

وتدور أحداث الفيلم، بعد أن غزو منزل لوسيوس، من قبل الأباطرة المستبدين الذين يقودون روما، ما يضطر لوسيوس إلى دخول الكولوسيوم، والنظر إلى ماضيه ليجد القوة لإعادة مجد روما إلى شعبها.

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