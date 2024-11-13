أبرزهم لقاء الخميسي وابنها، النجوم وأسرهم في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 09:37 مساءً - حرص عدد من الفنانين على الحضور برفقة أفراد من أسرهم على السجادة الحمراء، بحفل افتتاح الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي بدار الأوبرا المصرية.

فقد أطلت الفنانة لقاء الخميسي برفقة ابنها، كما حرص الفنان محمود حميدة على الحضور برفقة ابنه حميدة في حفل الافتتاح، وحضرت الإعلامية إنجي علي مع ابنتها، بينما ظهر الفنان أشرف عبد الباقي مع ابنته، وجاءت الفنانة عفاف مصطفى مع ابنتها الفنانة ياسمين رحمي وحرصا على التقاط الصور سويًا.

عدد الأفلام المشاركة بالمهرجان

وتقام الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة من اليوم 13 نوفمبر وحتى 22 من الشهر نفسه.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

المكرمون في المهرجان

ويكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي يُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما يتم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

وكان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45 أعلن مواعيد وأماكن عرض الأفلام المشاركة في أقسام ومسابقات المهرجان هذا العام، حيث من المقرر أن يبدأ البرنامج بفيلم حفل الافتتاح "أحلام عابرة" مساء اليوم الأربعاء.

مهرجان القاهرة السينمائي

ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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