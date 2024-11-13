خبير بالشأن الإسرائيلي: نتنياهو يتعمد نشر الفوضى في المنطقة لهذا السبب - أخبار كلمتك

خبير بالشأن الإسرائيلي: نتنياهو يتعمد نشر الفوضى في المنطقة لهذا السبب - أخبار كلمتك

بعد عرضه لأول مرة عالميا بمهرجان القاهرة، معلومات لا تعرفها عن الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" - أخبار كلمتك

بعد عرضه لأول مرة عالميا بمهرجان القاهرة، معلومات لا تعرفها عن الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس 14 - 11 - 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس 14 - 11 - 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

هيئة الدواء تحذر من مستحضر شهير لعلاج السعال وتطالب بسحبه من الصيدليات فورا - أخبار كلمتك

هيئة الدواء تحذر من مستحضر شهير لعلاج السعال وتطالب بسحبه من الصيدليات فورا - أخبار كلمتك

مستهدفا مقر وزارة الحرب مرتين، حزب الله ينفذ 24 عملية خلال 24 ساعة ضد إسرائيل - أخبار كلمتك

مستهدفا مقر وزارة الحرب مرتين، حزب الله ينفذ 24 عملية خلال 24 ساعة ضد إسرائيل - أخبار كلمتك

سماع دوي انفجارين بالقرب من المحكمة العليا في البرازيل وأنباء عن قتلى (فيديو) - أخبار كلمتك

سماع دوي انفجارين بالقرب من المحكمة العليا في البرازيل وأنباء عن قتلى (فيديو) - أخبار كلمتك

المقصود به هؤلاء، رئيس لجنة الاتصالات بالنواب يحسم جدل وقف الهواتف المحمولة وارد الخارج - أخبار كلمتك

المقصود به هؤلاء، رئيس لجنة الاتصالات بالنواب يحسم جدل وقف الهواتف المحمولة وارد الخارج - أخبار كلمتك

أول تعليق من السبكي على قرار المفوضين بمنع عرض فيلم الملحد - أخبار كلمتك

أول تعليق من السبكي على قرار المفوضين بمنع عرض فيلم الملحد - أخبار كلمتك

جدعون ساعر: مرشح ترامب لوزارة الخارجية صديق عظيم لإسرائيل - أخبار كلمتك

جدعون ساعر: مرشح ترامب لوزارة الخارجية صديق عظيم لإسرائيل - أخبار كلمتك

ادعو له، رئيس نادي كفر الشيخ يكشف آخر تطورات حالة اللاعب محمد شوقي - أخبار كلمتك

ادعو له، رئيس نادي كفر الشيخ يكشف آخر تطورات حالة اللاعب محمد شوقي - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

ليلي علوي وخالد النبوي ورانيا يوسف يحضرون حفل افتتاح "القاهرة السينمائي" (صور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ليلي علوي وخالد النبوي ورانيا يوسف يحضرون حفل افتتاح "القاهرة السينمائي" (صور) - أخبار كلمتك

ليلي علوي وخالد النبوي ورانيا يوسف يحضرون حفل افتتاح "القاهرة السينمائي" (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 08:15 مساءً - شهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 المقام حاليا في دار الأوبرا المصرية حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن. 

356f909c63.jpg

نجوم الفن علي ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي 

وحرص علي الحضور كل من خالد النبوي ومحمود حميدة ورزان مغربي، والمخرج خالد يوسف والفنانة لقاء الخميسي والفنانة رانيا يوسف وغيرهم، بالإضافة إلي حضور ليلي علوي ونجلاء بدر والفنانة نسرين أمين  

5da7d17bbe.jpg

وكان من أول الحضور الإعلامية هالة سرحان، والفنانة ميمي جمال، والفنانة منال سلامة، ودينا، وفي المقدمة حسين فهمي رئيس المهرجان وزوجته.

49a64f133c.jpg

وتقام الدورة الخامسة والأربعون من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة من اليوم 13 نوفمبر وحتى 22 من الشهر نفسه.

 

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

 

39a4c037d1.jpg

 

المكرمون في المهرجان 

ويكرم المهرجان  في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي يُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما يتم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

e4f054cc9a.jpg

وكان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45 أعلن مواعيد وأماكن عرض الأفلام المشاركة في أقسام ومسابقات المهرجان هذا العام، حيث من المقرر أن يبدأ البرنامج بفيلم حفل الافتتاح "أحلام عابرة" مساء اليوم الأربعاء.

be7558bccc.jpg

مهرجان القاهرة السينمائي 

ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

 

e9199df885.jpg

ونقدم لكم من خلال موقع "كلمتك"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

بعد عرضه لأول مرة عالميا بمهرجان القاهرة، معلومات لا تعرفها عن الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق