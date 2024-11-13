مشاهير العرب - زينة تستأنف تصوير مشاهدها في فيلم «الدشاش» بطولة أحمد سعد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 04:10 مساءً - تستأنف الفنانة زينة، تصوير مشاهدها، في فيلم «الدشاش» بطولة النجم محمد سعد، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

وعاد فريق عمل الفيلم إلى التصوير مرة أخرى بعد توقف بضعه أيام بسبب انشغال زينة بتصوير مسلسلها الجديد المقرر عرضه في شهر رمضان 2025.

تفاصيل فيلم الدشاش

ويظهر محمد سعد خلال أحداث الفيلم بشخصية طبيب أسنان اسمه سامح ويعيش حياته مع زوجة قبيحة وعفريت سيكون مفاجأة في العمل، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، ويتم تصويره بين مصر والمغرب.

أبطال فيلم الدشاش

كما يضم فيلم الدشاش، في بطولته عدد من نجوم الفن أبرزهم: محمد سعد وزينة وباسم سمرة ووليد فواز وأحمد فهيم ومريم الجندي وخالد الصاوي ونسرين أمين ومحمد فهيم وتأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبد العزيز.

آخر أعمال زينة

يشار إلى آخر أعمال الفنانة زينة هو فيلم «الإسكندراني»، والذي شهد أولى بطولات الفنان أحمد العوضي بمشاركة كل من حسين فهمي وبيومي فؤاد وغيرهم، والعمل من تأليف الراحل أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف.