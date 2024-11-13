مشاهير العرب - بصحبة كندة علوش.. يسرا ترقص على 3 دقات» قبل موسم الرياض - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 10:54 صباحاً - يسرا.. أشعلت الفنانة يسرا الأجواء، بأغنية 3 دقات»، وذلك أثناء حضورها حفل عشاء مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب، الذي أقيم قبل حفل الأزياء بموسم الرياض.

يسرا ترقص على أغنية 3 دقات

أقام مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب حفل عشاء، قبل انطلاق عرض الأزياء الخاص به، المقرر إقامته اليوم الأربعاء، ليلة العرض العالمي الاستثنائي 1001 Seasons» ضمن فعاليات موسم الرياض

ونشر برنامج «ET بالعربي»، عبر حسابه بموقع «إنستجرام»، مقطع فيديو من حفل العشاء الخاص قبل عرض أزياء إيلي صعب اليوم الأربعاء، في الرياض.

يسرا في حفل عشاء إيلي صعب

وظهرت يسرا أثناء العشاء، بروحها المرحة، وهي ترقص على أنغام أغنية 3 دقات»، الذي عزف من قبل الموسيقيين، وقامت بغناء بعض الكلمات منها مع انسجام الحاضرين في أجواء احتفالية.

وحضرت الفنانة يسرا وعدد ومن النجوم منهم، كندة علوش، سلافة معمار، سيرين عبد النور، أمينة خليل، ماريتا الحلاني، فاطمة البنوي، وغيرهم من نجوم الفن.

ودعا مصمم الأزياء إيلي صعب عدد كبير من نجوم الفن والنجمات لحضور الديفيله الخاص به نهاية الأسبوع بمناسبة الموسم الجديد.

اعتذار يسرا عن مهرجان القاهرة السينمائي

ويذكر أن الفنانة يسرا اعتذرت عن مشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الدورة الـ45، وتعد هذه المرة الأولى التي تعتذر فيها يسرا عن الحضور.

سبب اعتذار يسرا عن مهرجان القاهرة السينمائي

وكشفت يسرا عبر منشور لها عبر صفحتها على «إنستجرام»، سبب اعتذارها عن عدم حضور مهرجان القاهرة السينمائي قائلة: «أعتذر بشدة عن عدم تمكني من حضور افتتاح الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مهرجان بلدي الذي أفتخر به كثيرًا».

وأضافت يسرا في منشورها: «أعتذر لرئيس المهرجان الأستاذ العزيز حسين فهمي، لعدم حضوري وأعده بحضور حفل الختام لأني للأسف ارتبطت بحدث منذ 6 أشهر يتطلب حضوري ولم أتمكن من الاعتذار عنه، بالتوفيق للجميع ولكل من شارك في هذا الحدث الرائع».