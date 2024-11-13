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14 مليون جنيه إيرادات فيلم الهوى سلطان في أول أسبوع - أخبار كلمتك

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14 مليون جنيه إيرادات فيلم الهوى سلطان في أول أسبوع - أخبار كلمتك

14 مليون جنيه إيرادات فيلم الهوى سلطان في أول أسبوع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 10:53 صباحاً - حقق فيلم “الهوى سلطان” إيرادات بلغت 14 مليون جنيه فى الأسبوع الأول من عرضه، ليحتل المركز الأول بين الأفلام المعروضة معه.

فيلم الهوى سلطان 

الفيلم تدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل رومانسي كوميدي، وتتمحور أحداث فيلم “الهوى سلطان” الذي تم تغيير اسمه 3 مرات من “قاعة الأوركيد”، ثم لـ“سارة وعلى”، حتى استقر على “الهوى سلطان”.

أبطال فيلم الهوى سلطان 

الفيلم بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، خالد كمال، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، فدوى عابد، من إخراج هبة يسري. 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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