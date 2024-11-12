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مشاهير العرب - بـ 2 مليون جنيه.. فيلم «الهوى سلطان» يواصل تصدر إيرادات السينما - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بـ 2 مليون جنيه.. فيلم «الهوى سلطان» يواصل تصدر إيرادات السينما - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بـ 2 مليون جنيه.. فيلم «الهوى سلطان» يواصل تصدر إيرادات السينما - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 12:27 مساءً - يواصل فيلم «الهوى سلطان»، بطولة النجمة منة شلبي، تحقيق إيرادات مميزة بدور العرض السينمائية منذ بداية طرحه.

إيرادات فيلم الهوى سلطان

وجاءت إيرادات فيلم الهوى سلطان، أمس بدور العرض حوالي 2.607.141 جنيه، ليحافظ بذلك الرقم على المركز الأول بدور السينما.

فيلم الهوى سلطان

أبطال فيلم الهوى سلطان

ويضم فيلم الهوى سلطان، في بطولته نخبة من نجوم الفن بجانب منة شلبي، أبرزهم: أحمد داود، وأحمد خالد صالح، وسوسن بدر، وجيهان الشماشرجي، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري.

فيلم الهوى سلطان

أحداث فيلم الهوى سلطان

وتدور أحداث فيلم «الهوى سلطان»، في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات بين الأصدقاء، وكيف أنها تتحول بسبب الهوى، من خلال إلقاء الضوء على علاقة الصداقة التي تجمع بين أحمد داود ومنة شلبي خلال أحداث العمل.

أغنية فيلم الهوى سلطان

وتأتي الأغنية الدعائية لفيلم «الهوى سلطان» من غناء بهاء سلطان، والتي جاءت بعنوان «أنا من غيرك»، وحققت صدى جماهيريا كبيرا منذ طرحها منذ على موقع الفيديوهات «يوتيوب» خلال الأيام الماضية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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