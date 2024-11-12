مشاهير العرب - بـ 2 مليون جنيه.. فيلم «الهوى سلطان» يواصل تصدر إيرادات السينما - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 12:27 مساءً - يواصل فيلم «الهوى سلطان»، بطولة النجمة منة شلبي، تحقيق إيرادات مميزة بدور العرض السينمائية منذ بداية طرحه.

إيرادات فيلم الهوى سلطان

وجاءت إيرادات فيلم الهوى سلطان، أمس بدور العرض حوالي 2.607.141 جنيه، ليحافظ بذلك الرقم على المركز الأول بدور السينما.

أبطال فيلم الهوى سلطان

ويضم فيلم الهوى سلطان، في بطولته نخبة من نجوم الفن بجانب منة شلبي، أبرزهم: أحمد داود، وأحمد خالد صالح، وسوسن بدر، وجيهان الشماشرجي، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري.

أحداث فيلم الهوى سلطان

وتدور أحداث فيلم «الهوى سلطان»، في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات بين الأصدقاء، وكيف أنها تتحول بسبب الهوى، من خلال إلقاء الضوء على علاقة الصداقة التي تجمع بين أحمد داود ومنة شلبي خلال أحداث العمل.

أغنية فيلم الهوى سلطان

وتأتي الأغنية الدعائية لفيلم «الهوى سلطان» من غناء بهاء سلطان، والتي جاءت بعنوان «أنا من غيرك»، وحققت صدى جماهيريا كبيرا منذ طرحها منذ على موقع الفيديوهات «يوتيوب» خلال الأيام الماضية.