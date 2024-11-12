مشاهير العرب - محمد التاجي: عادل إمام طلب مني المشاركة في «النوم في العسل» واعتذرت لهذا السبب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 12:43 مساءً - محمد التاجي .. تصدر الفنان محمد التاجي تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أوضح خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي عن بعض التفاصيل المتعلقة بحياته ومنها اعتذاره عن مشاركته في مسلسل النوم في العسل.

الفنان محمد التاجي

قال الفنان محمد التاجي إن الفنان عادل إمام طلب مشاركته في فيلم «النوم في العسل»، و الفنان عادل إمام زعل مني بسبب فيلم النوم في العسل، كنت بصور وقتها مسلسلين، أحدهما يصور صباحًا حتى بعد الظهر، والآخر من بعد الظهر حتى الثالثة صباحًا.

وأكد أنه طلب تأجيل التصوير إلى بداية الأسبوع حتى يتمكن من تنسيق مواعيده، لكن القائمين على العمل أصروا على حضوره بعد يومين فقط، وهو ما دفعه للاعتذار عن الحضور.

وأوضح، خلال عندما حل ضيفا في برنامج «واحد من الناس»، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية الحياة، أن ذلك القرار أزعج الكاتب الراحل وحيد حامد والمخرج شريف عرفة.

آخر أعمال الفنان محمد التاجي

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنان محمد التاجي هو مسلسل العتاولة الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي حيث ينتمي هذا العمل للدراما الشعبية، ليجسد كلا من الفنان أحمد السقا والفنان طارق لطفي ضمن أحداث العمل شقيقين خارجين عن القانون، ويعيش السقا قصة حب مع زينة التي تقدم دور فتاة شعبية ضمن الأحداث.

أبطال مسلسل العتاولة

بجانب الفنان أحمد السقا، يضم كلا من زينة، طارق لطفي، باسم سمرة، مي كساب، صلاح عبد الله، فريدة سيف النصر، محمد التاجي، نهى عابدين، هدى الإتربي، أحمد كشك، ومريم محمود الجندي، ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.