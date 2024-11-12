مشاهير العرب - «عندي بنات».. محمد التاجي يكشف سر رفضه المشاركة في «عمارة يعقوبيان» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 11:05 صباحاً - محمد التاجي.. كشف الفنان محمد التاجي، سر رفضه المشاركة في فيلم «عمارة يعقوبيان»، أثناء استضافته ببرنامج «واحد من الناس»، تقديم الإعلامي عمرو الليثي.

سر رفض محمد التاجي لمشاركة في «عمارة يعقوبيان»

وأوضح محمد التاجي كواليس اعتذاره عن المشاركة في فيلم «عمارة يعقوبيان»، قائلًا: «اعتذرت عن عمارة يعقوبيان، أنا عندي بنات أنا مقدرش أمثل هذا الدور، لأني كان ليا تجربة قبل كده مع المخرج سمير سيف في فيلم ديل السمكة».

وأضاف: «أنا كنت ضيف شرف وقالولي هتمثل دور راجل مش عارف يعمل خلوة شرعية مع مراته بسبب العيال، وبياخد مراته عنده أخته ويتفرغ ليها، ويجي كشاف النور ويعكنن عليهم ويفضل يخبط على الباب ويستخبى ويجري».

محمد التاجي في برنامج واحد من الناس

وأكمل: «عادل إمام زعل مني بسبب فيلم النوم في العسل، كنت بصور وقتها مسلسلين واحد تصويره بيبدأ من الصبح لبعد الضهر، وبعدين أخلص وأروح تصوير مسلسل يا عزيزي كلنا لصوص من بعد الضهر لـ 4 الفجر، كلموني قالولي بعد بكرة تيجي تصور فيلم النوم في العسل، قولتلهم لا مش هينفع، الله يرحمه وحيد حامد زعل وعادل إمام زعل».

آخر أعمال محمد التاجي

يذكر أن، آخر أعمال الفنان محمد التاجي، كان مسلسل «العتاولة» الذي عرض بموسم دراما رمضان الماضي 2024.

مسلسل العتاولة من بطولة مجموعة كبيرة من نجوم الفن، أبرزهم: الفنان أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مي كساب، سامي مغاوي، هدى الأتربي، حنان يوسف، ميمي جمال، منة تيسير، صلاح عبد الله، مريم الجندي، محمد التاجي، مصطفى أبو سريع، نهى عابدين، والعمل تأليف هشام هلال ومن إخراج أحمد خالد موسى وإنتاج صادق الصباح.