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مي فاروق برفقة محمد العمروسي في حفل عقد قران هاني فرحات ودنيا جمعة - أخبار كلمتك

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مي فاروق برفقة محمد العمروسي في حفل عقد قران هاني فرحات ودنيا جمعة - أخبار كلمتك

مي فاروق برفقة محمد العمروسي في حفل عقد قران هاني فرحات ودنيا جمعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 11:04 صباحاً - هنأت المطربة مي فاروق الموسيقار هاني فرحات لاحتفاله بحفل زفافه على دنيا جمعة المدير التنفيذي لمهرجان الموسيقى العربية، عبر خاصية الاستوري على حسابها على موقع "فيس بوك".

وحرصت مي على نشر صور تجمعها بخطيبها الفنان محمد العمروسي مع العروسين.

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عقد قران هاني فرحات

احتفل المايسترو هاني فرحات بعقد قرانه على “دنيا جمعة”، وتم عقد القران بمنزل العروس، وسط حضور عدد محدود من أفراد العائلة.

ونشر تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، عددا من الصور لعقد القران عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وهنأ العروسين بالمناسبة السعيدة.

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المايسترو هاني فرحات

من جانب آخر، كرمت كلية الإعلام  بالجامعة البريطانية وعميدها  الدكتور محمد شومان  الموسيقار هاني فرحات لنجاحاته المتكررة عالميا وعربيا، وآخرها قيادته لأوركسترا الفيلهارمونية الملكية البريطانية، ومن قبله الأوركسترا الفرنسي كأول عربي يصل إلى هذه المكانة الدولية، بالإضافة إلي  قيادته حفلات أكبر النجوم العرب.

وتحدث الموسيقار هاني فرحات حول الموسيقي وضرورة أن يهتم الموسيقي بتعلم أصولها وآلاتها وألا يعتمد على التكنولوجيا فقط، وشرح الطريقة الأنسب لتقديم الموسيقى التصويرية بقراءة السيناريو جيد لتحديد نوعه وتأليف موسيقي مناسبة لكل عمل حسب تصنفيه.

كما تحدث عن الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الموسيقى، وحث فرحات الطلاب الراغبين في التخصص بتعلم الموسيقى بكثرة الاستماع إليها حتى لا يقعوا في فخ التكرار وأن تكون لديهم ثفافة موسيقية.

وبعد اللقاء قام فرحات بجولة في الجامعة بصحبة الدكتور شومان زار خلالها مكتبة الجامعة واستقبله الدكتور طارق محرم مدير المكتبة، وبعدها زار كلية طب الأسنان استقبله فيها  دكتور طارق عباس عميد الكلية.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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