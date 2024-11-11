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الرئيسية عالم الفن والمشاهير

محمد هنيدي يشارك في رمضان 2025 بمسلسل "شهادة معاملة أطفال" - أخبار كلمتك

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محمد هنيدي يشارك في رمضان 2025 بمسلسل "شهادة معاملة أطفال" - أخبار كلمتك

محمد هنيدي يشارك في رمضان 2025 بمسلسل "شهادة معاملة أطفال" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 06:59 مساءً - أعلن الفنان محمد هنيدي، عن مشاركته في الموسم الرمضاني المقبل 2025 بمسلسل “شهادة معاملة أطفال”، من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج وائل فرج.

ونشر محمد هنيدي، البوستر التمهيدي لمسلسل شهادة معاملة أطفال، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو إنستجرام، وعلق: "بسم الله توكلنا على الله.. شهادة معاملة أطفال في رمضان ربنا يكرمنا يارب رمضان".

واحتفل  الفنان محمد هنيدي، بخطوبة ابنته فريدة في أجواء عائلية بين الأسرة والأصدقاء.

 

وفاجأ محمد هنيدي الحضور في حفل خطوبة ابنته فريدة بالرقص والغناء مع أوكا وسط عدد كبير من حضور الأسرة والأصدقاء.

 

فيلم الجواهرجي

جدير بالذكر أن الفنان محمد هنيدي كان مشغولا الفترة الماضية بتصوير أحدث أعماله السينمائية، وهو فيلم "الجواهرجي" الذي يجمعه بالفنانة منى زكي وسوف يعرض بالسينمات خلال الفترة القادمة.

كما كان آخر أعمال الفنان محمد هنيدي فيلم “مرعي البريمو” الذي عرض منذ قرابة عامين ولم يحقق النجاح الكبير، وكان العمل من بطولة غادة عادل ومحمد محمود وإخراج سعيد حامد.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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