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مشاهير العرب - «شهادة معاملة أطفال».. محمد هنيدي يستعد للمشاركة في مارثون دراما رمضان 2025 - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «شهادة معاملة أطفال».. محمد هنيدي يستعد للمشاركة في مارثون دراما رمضان 2025 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «شهادة معاملة أطفال».. محمد هنيدي يستعد للمشاركة في مارثون دراما رمضان 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 06:56 مساءً - يخوض الفنان محمد هنيدي سباق مسلسلات رمضان 2025 من خلال مسلسل شهادة معاملة أطفال، من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج وائل فرج.

ونشر هنيدي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» البوستر الدعائي للمسلسل علق قائلا: بسم الله.. توكلنا على الله مسلسل شهادة معاملة أطفال في رمضان.. ربنا يكرمنا».

شهادة معاملة أطفال - محمد هنيدي رمضان 2025

ويأتي هذا العمل بعد غياب دام 6 سنوات لـ محمد هنيدي، للدراما، حيث كان آخر مسلسل له هو «أرض النفاق» الذي تعاون من خلاله مع الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.

وضم مسلسل أرض النفاق، عدد من نجوم الفن أبرزهم: هنا شيحة، سامي مغاوري، وهو من تأليف أحمد عبد الله، إخراج سامح عبد العزيز، إنتاج جمال العدل.

ودرات أحدث العمل حول موظف في الحي اسمه (مسعود)، دخله ضئيل وحياته بائسة، ودومًا ما يواجه خلافات مع زوجته (جميلة) وحماته، اللتين لم تعودا قادرتين على العيش معه، ويمتلك والده محلًا لبيع الكُسكُسّي، وفي يوم تستدرجه الحياة ليتعرف على دكتور (ماضي)، الذي يقدم له أخلاق للبيع على هيئة حبوب، فيبدأ في تناول الحبوب تباعًا، ليكتشف معها حياة جديدة، بشخصيات جديدة، وأخلاق مستعارة للبيع.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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