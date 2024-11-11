مسلسل نقطة سودة الحلقة الثالثة، سارة سلامة تكشف سرا خطيرا يورط أحمد فهمي في جريمة قتل - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة الحلقة الثالثة، سارة سلامة تكشف سرا خطيرا يورط أحمد فهمي في جريمة قتل - أخبار كلمتك

اليوم، الجلسة الختامية لمؤتمر وزراء النقل العرب - أخبار كلمتك

اليوم، الجلسة الختامية لمؤتمر وزراء النقل العرب - أخبار كلمتك

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا - أخبار كلمتك

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:01 - يتصدرها الكاميرون وناميبيا.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:01 - يتصدرها الكاميرون وناميبيا.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

نصيحة من نجم الأهلي لـ عمرو السولية تجعله يستمر في الملاعب 3 سنوات قادمة - أخبار كلمتك

نصيحة من نجم الأهلي لـ عمرو السولية تجعله يستمر في الملاعب 3 سنوات قادمة - أخبار كلمتك

رئيس حي الهرم يجري حركة تغييرات موسعة بمختلف القطاعات (مستند) - أخبار كلمتك

رئيس حي الهرم يجري حركة تغييرات موسعة بمختلف القطاعات (مستند) - أخبار كلمتك

كبير السن يبدأ بـ 250 جنيها والصغير يصل إلى 500، تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق - أخبار كلمتك

كبير السن يبدأ بـ 250 جنيها والصغير يصل إلى 500، تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق - أخبار كلمتك

مواعيد وشروط استخراج بيان النجاح لطلاب الفرقة الرابعة لخريجي تجارة عين شمس - أخبار كلمتك

مواعيد وشروط استخراج بيان النجاح لطلاب الفرقة الرابعة لخريجي تجارة عين شمس - أخبار كلمتك

وظائف جديدة بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، خطوات التقديم والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

وظائف جديدة بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، خطوات التقديم والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

دعا إلى تدمير غزة وقصف إيران، من هو بيت هيجسيث المرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي - أخبار كلمتك

دعا إلى تدمير غزة وقصف إيران، من هو بيت هيجسيث المرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - إسعاد يونس: أتمنى العمل مع شريهان في عمل مسرحي قريبا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - إسعاد يونس: أتمنى العمل مع شريهان في عمل مسرحي قريبا - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - إسعاد يونس: أتمنى العمل مع شريهان في عمل مسرحي قريبا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 05:41 مساءً - شهدت الساحة الفنية خلال الفترة الماضية عودة الفنانة شريهان من جديد بعد غياب دام لعدة سنوات، حيث يحضر لها السيناريست مدحت العدل مشروعا فنيا جديدا تعود من خلاله للساحة الفنية.

وفي هذ الصدد أعربت الفنانة إسعاد يونس في تصريحات تلفزيونية عن تمنيها التعاون مع شريهان في عمل مسرحي خلال الفترة المقبلة قائلة: «أتمنى أنا وشريهان نكون مع بعض في مسرحية لو هي عندها استعداد، ما بينا يسمح جدا أننا نعمل شغل سوا بس هي ظروفها تسمح».

وعلقت يونس على فقد الساحة الفنية لعدد من نجوم جيلها بعد رحيلهم عن عالمنا وتأثير هذا عليها قائلة: «في ناس مش عايزة أصدق أبدا أنهم مشيوا زي سمير غانم وسهير البابلي وصلاح السعدني، في ناس كده بتعامل أنهم موجودين، أنا عندي حكمة إننا بنودع لحد ما نتودع، بيوحشوني جدا».

وأشارت إسعاد يونس إلى أن المواهب الشابة نجحت في تعويض غياب هؤلاء النجوم معقبة: «الحمد لله أن فيه جيل من الشباب شاطر أوي مخلي الواحد مش حاسس أن الساحة فضيت».

آخر أعمال إسعاد يونس

يشارإلى أن مسلسل «تيتا زوزو» كان آخر أعمال إسعاد يونس، وتم عرضه خلال الفترة الماضية وحقق نجاح جماهيري وفني كبير.

وضم مسلسل تيتا زوزو إلى جانب إسعاد يونس عدد من الفنانين أبرزهم: مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف، وآخرين من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.

ودارت أحداث مسلسل تيتا زوزو في إطار درامي اجتماعي حول الجدة الأرملة زوزو التي كانت تعمل بالزراعة، وهي أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى وحين يقعون في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول حل مشكلة لواحد من أحفادها.

اقرأ أيضاً
«طيبة ومعقدة».. هاني سلامة يكشف تفاصيل شخصيته في مسلسل «موعد مع الماضي»

بهذه الكلمات.. أحمد داش يعلن خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

أخبار ذات صلة

0 تعليق