مشاهير العرب - إسعاد يونس: أتمنى العمل مع شريهان في عمل مسرحي قريبا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 05:41 مساءً - شهدت الساحة الفنية خلال الفترة الماضية عودة الفنانة شريهان من جديد بعد غياب دام لعدة سنوات، حيث يحضر لها السيناريست مدحت العدل مشروعا فنيا جديدا تعود من خلاله للساحة الفنية.

وفي هذ الصدد أعربت الفنانة إسعاد يونس في تصريحات تلفزيونية عن تمنيها التعاون مع شريهان في عمل مسرحي خلال الفترة المقبلة قائلة: «أتمنى أنا وشريهان نكون مع بعض في مسرحية لو هي عندها استعداد، ما بينا يسمح جدا أننا نعمل شغل سوا بس هي ظروفها تسمح».

وعلقت يونس على فقد الساحة الفنية لعدد من نجوم جيلها بعد رحيلهم عن عالمنا وتأثير هذا عليها قائلة: «في ناس مش عايزة أصدق أبدا أنهم مشيوا زي سمير غانم وسهير البابلي وصلاح السعدني، في ناس كده بتعامل أنهم موجودين، أنا عندي حكمة إننا بنودع لحد ما نتودع، بيوحشوني جدا».

وأشارت إسعاد يونس إلى أن المواهب الشابة نجحت في تعويض غياب هؤلاء النجوم معقبة: «الحمد لله أن فيه جيل من الشباب شاطر أوي مخلي الواحد مش حاسس أن الساحة فضيت».

آخر أعمال إسعاد يونس

يشارإلى أن مسلسل «تيتا زوزو» كان آخر أعمال إسعاد يونس، وتم عرضه خلال الفترة الماضية وحقق نجاح جماهيري وفني كبير.

وضم مسلسل تيتا زوزو إلى جانب إسعاد يونس عدد من الفنانين أبرزهم: مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف، وآخرين من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.

ودارت أحداث مسلسل تيتا زوزو في إطار درامي اجتماعي حول الجدة الأرملة زوزو التي كانت تعمل بالزراعة، وهي أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى وحين يقعون في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول حل مشكلة لواحد من أحفادها.