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مصطفى كامل يوجه رسالة لجمهوره بشأن حالته الصحية - أخبار كلمتك

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مصطفى كامل يوجه رسالة لجمهوره بشأن حالته الصحية - أخبار كلمتك

مصطفى كامل يوجه رسالة لجمهوره بشأن حالته الصحية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 11:20 صباحاً - طمأن الفنان  مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية جمهوره على حالته الصحية بعد تداول أخبار عن احتجازه في إحدى المستشفيات، قائلا إنه عانى مؤخرًا من نزلة شعبية أثرت على التنفس، الأمر الذي تطلب دخوله المستشفى والاطمئنان على حالته.

 

وأضاف نقيب الموسيقيين في بيان صحفي: “حاليا أتواجد في منزلي بعد خضوعي لجلسات أكسجين وتحاليل، وكل الأمر استغرق 4 ساعات في المستشفى، والحمد لله على كل حال وكل اللى يجيبه ربنا كويس”. 

وأعلن مؤخرًا الفنان مصطفى كامل،  اختياره عضوًا بمجلس المعهد العالي للموسيقى العربية، معربًا عن بالغ سعادته بذلك التكليف، كما قدم الشكر لكل من أسهم في نجاح مشواره الفني.

 

وكان نقيب الموسيقيين قال فى منشور: “اللهم لك الحمد والشكر دائما وأبدا أسعدني وشرفني وزادني فخرًا اتصال تليفوني من أستاذ دكتور أحمد يوسف عميد المعهد العالي للموسيقي العربية والسادة قامات مصر الفنية أعضاء مجلس المعهد العالي لإبلاغي بخبر من أسعد الأخبار، ترشيحي وتكليفي عضوًا بمجلس المعهد العالي للموسيقي العربية، وهذا شرف كبير لي انضمامي إلى مجلس الأساتذة الكبار الأكاديميين، شكرًا وحمدًا لله أولًا  وأخيرًا”.

 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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