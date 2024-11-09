مشاهير العرب - عمر مصطفى متولي يثير الجدل على «السوشيال ميديا» وكلمة السر محمد إمام وفيلم شمس الزناتي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 9 نوفمبر 2024 09:26 صباحاً - عمر مصطفى متولي.. تصدر الفنان عمر مصطفى متولي، تريند محرك البحث «جوجل» ومواقع التواصل الإجتماعي، بسبب تصريحاته الأخيرة بشأن فيلم شمس الزناتي، المقرر انتاجه مرة أخرى بعد عرض الفيلم الأصلي بعد مرور 33 عام.

محمد إمام وعمر مصطفى متولي

وانتشر خلال الساعات القليلة الماضية، شائعات تفيد بوجود خلافات بين الفنان عمر مصطفى متولي والفنان محمد إمام، وذلك بسبب اعتذار الأخير عن المشاركة في فيلم «شمس الزناتي 2.

ولكن، نفى عمر مصطفى متولي، تلك الشائعات خلال لقائه ببرنامج «الراديو بيضحك» من تقديم فاطمة مصطفى عبر إذاعة «الراديو 9090 قائلاً: «مفيش مشاكل خالص، أنا بحب شخصية «سيد سبرتو» من زمان من قبل ما أمثل وأنا نفسي أقدمها، تزامن ده مع أن الفيلم بيعمله محمد إمام، أنا معنديش مشكلة إني أعمل مسلسل وفيلم مش بحسبها كده أنا بحب الدور الحلو».

اعتذار عمر مصطفى متولي عن فيلم شمس الزناتي

وكشف الفنان عمر مصطفى متولي، خلال لقائه عن حقيقة اعتذاره عن إعادة تقديم شخصية والده في فيلم «شمس الزناتي»، بطولة الفنان محمد إمام والذي يجري تصويره حاليًا.

وقال عمر مصطفى متولي: «لكن اللي حصل وقت ما كنا بنحضر وفي منتج صعب إني أقول له إني هعمل الشخصية دي في فيلم وبعدين هرجع أعملها معاك في مسلسل كانت هتبقى مشكلة فاعتذرت وقتها ومحصلش أي مشاكل ولا خلافات، وبالمناسبة الممثل اللى هيعمل الشخصية مميز جدًا، ولو أنا بفكر أختار مش هلاقي أحسن منه يقدم الدور».

فيلم شمس الزناتي

وأنتج فيلم شمس الزناتي عام 1991، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا عند عرضه في السينمات، وكان الفيلم مقتبس من الفيلم الأمريكي «السبعة الرائعون» الذي عرض عام 1960.

فيلم شمس الزناتي من بطولة عادل إمام ومحمود حميدة وسوسن بدر ومحمود الجندي وأحمد ماهر ومصطفى متولي وعلي عبد الرحيم وعبد الله محمود وإبراهيم نصر، ومن إخراج سمير سيف.