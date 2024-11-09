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ولاد رزق 3 يتصدر الأعلى مشاهدة بالمنصات الرقمية - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 09:25 صباحاً - استطاع   فيلم ولاد رزق 3 عقب سلسلة أرقام ضخمة من الإيرادات بدور العرض السينمائي، أن يتصدر الأعلى مشاهدة على منصة “شاهد الرقمية” بمصر ودول الخليج وذلك عقب يومين فقط من طرحه.

 كذلك تصدر فيلمي بحبك ومش أنا للفنان تامر حسني.

ولاد رزق 3

تدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي أكشن.

أبطال ولاد رزق3

وتضم قائمة أبطال الجزء الثالث، عشرة أبطال، من بينهم خمسة رئيسيون، وهم؛ أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح وعلى مصيلحي.

كما يشتمل فريق عمل ولاد رزق ٣ على عناصر مساعدة بأدوار ثانية، وهم؛ نسرين أمين، أسماء جلال، طارق لطفي، كريم قاسم، سيد رجب وعدد آخر من الفنانين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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