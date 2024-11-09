بصوت مشاهير القراء، الخريطة الكاملة للتلاوات اليوم السبت بإذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 07:13 صباحاً - تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم السبت عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر كلمتك الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:



40: 6 (ص) تلاوة للشيخ طه الفشني وما تيسر من سورة المؤمنون 5 ق.



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورتى المزمل وقصار السور 30ق.



00: 8 (ص) تلاوة للشيخ عبد الحميد الباسوسى وما تيسر من سورتي المعارج/ نوح 30 ق.



44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ أبو العينين شعيشع وما تيسر من سورة يوسف 15 ق.



10:45 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ محمد أحمد فتح الله وما تيسر من سورة غافر 15 ق.



11:44 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ فرج الله الشاذلى وما تيسر من سورة البقرة 30 ق.



12:55 (قرآن بعدالظهر) تلاوة للشيخ محمد عبد البصير وما تيسر من سورتي النساء / المائدة 30 ق.



13:35 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ أحمد سليمان السعدني / وما تيسر من سورة آل عمران 15 ق.

أما الختمة المجودة

تقدمة التلاوة د/ المحمدي عبد الرحمن 5ق الساعة 14:50.



مصحف مجود للشيخ محمود علي البنا من سورة الفرقان 29 ق.

17:07( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ أحمد أبو المعاطي وما تيسر من سورة يوسف 30 ق.



17:41 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ عبد العزيز علي فرج وما تيسر من سورة الجن 15 ق.



18:26 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ راغب مصطفى غلوش وما تيسر من سورة الحجر 30 ق.



19:01 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة الأنفال 19ق.



19:30 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ حمدى الزامل وما تيسر من سورة الكهف 30 ق.



21:15 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة الشورى- القيامة – القدر 30 ق.



17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ محمود على البنا / وماتيسرمن سورة إبراهيم- الضحى 42 ق.



024:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمد أحمد شبيب وما تيسر من سورة إبراهيم 44 ق.



01:35 (بعد منتصف الليل) للشيخ زكى إسماعيل وما تيسر من سورة يوسف 15 ق.



03:30 (بعد منتصف الليل) للشيخ أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة الواقعة 30 ق.



05:18 (بعد الفجر) للشيخ على نجم عساكر وما تيسر من سورة الإنسان 15 ق.



05:36 (بعد الفجر) للشيخ محمد ساعى نصر الجرزاوى وما تيسر من سورة المائدة 15 ق.



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