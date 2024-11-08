ناهد السباعي تروج لـ مسلسلها الجديد "نقطة سودة" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 02:37 مساءً - شاركت الفنانة ناهد السباعي، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها برفقة أبطال وصناع مسلسلها الجديد "نقطة سودة"، المقرر انطلاق عرضه قريبًا.

في هذا السياق، ظهرت ناهد السباعي في الصورة برفقة أبطال العمل وهم يرتدون الزي الأبيض، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، معلقة: "جاهزين لعائلة السيوفي".



تدور أحداث مسلسل " نقطة سودة "في إطار اجتماعي رومانسي ويتكون من 15 حلقة، تأليف محمد محرز وأمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

ويشارك في بطولة مسلسل نقطة سودة باقة من الفنانين بينهم أحمد بدير، سماح أنور، أحمد فهمي، وفاء عامر، نضال الشافعي، ناهد رشدي، ناهد السباعي، سارة سلامة، هدى الإتربي، أحمد خالد صالح، تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

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