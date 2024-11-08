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افتتاح مهرجان القاهرة للطفل العربي بأكاديمية الفنون الأحد المقبل - أخبار كلمتك

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افتتاح مهرجان القاهرة للطفل العربي بأكاديمية الفنون الأحد المقبل - أخبار كلمتك

افتتاح مهرجان القاهرة للطفل العربي بأكاديمية الفنون الأحد المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 02:32 مساءً -  يقام حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي في دورته الثانية برئاسة الدكتورة داليا همام “دورة الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي”، يوم الأحد المقبل الموافق 10 نوفمبر الحالي، في تمام الساعة العاشرة صباحا، بقاعة ثروت عكاشة بأكاديمية الفنون.

 

حفل افتتاح مهرجان القاهرة للطفل العربي 

وتقدم الحفل الإعلامية شيماء منصور، وذلك بحضور الدكتورة غادة جبارة رئيس الأكاديمية والرئيس الشرفي للمهرجان، وعدد قيادات وزارات التعليم والثقافة والشباب والرياضة.

ويشهد حفل افتتاح المهرجان تكريم عدد من رموز الإبداع الفني للطفل من كتّاب وفنانين ومخرجين، وهم: "الفنان القدير رشوان توفيق، ويقدم تكريمه الكاتب محمد بهجت، والفنان القدير أحمد ماهر، الفنان القدير عزت زين، الكاتب المسرحي محمد عبد الحافظ ناصف، المسرحي الإماراتي خليفة التخلوفة"، وذلك عن مجمل أعمالهم، وتقديرا لمسيرتهم الفنية الكبيرة، وستقدم تكريمهم الفنانة نورهان. 

مسرحية لبيب 

وبعد الانتهاء من مراسم حفل يتم تقديم أول عروض المهرجان، وهى مسرحية "لبيب" إنتاج إدارة ناشئة دبا الحصن بالشارقة، دراماتورجية وإخراج محمد ملكاوي.

وتدور حول محاولة المخترع "منير" إيجاد علاج لفيروس خطير يهدد العالم، بمساعدة روبوت يدعى "لبيب"، والهدف الرئيسي هو حماية ابنه "وطن" الذي يمثل رمزًا للوطن الإماراتي، مسلطة الضوء على أهمية بقاء العقول النيرة في أوطانها لخدمة مجتمعاتها.

جدير بالذكر أن الدورة الثانية من مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي تحمل اسم الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي، وستقام في الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر 2024، برئاسة الدكتورة داليا همام، والرئيس الشرفي للمهرجان الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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