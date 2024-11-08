افتتاح مهرجان القاهرة للطفل العربي بأكاديمية الفنون الأحد المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 02:32 مساءً - يقام حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي في دورته الثانية برئاسة الدكتورة داليا همام “دورة الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي”، يوم الأحد المقبل الموافق 10 نوفمبر الحالي، في تمام الساعة العاشرة صباحا، بقاعة ثروت عكاشة بأكاديمية الفنون.

حفل افتتاح مهرجان القاهرة للطفل العربي

وتقدم الحفل الإعلامية شيماء منصور، وذلك بحضور الدكتورة غادة جبارة رئيس الأكاديمية والرئيس الشرفي للمهرجان، وعدد قيادات وزارات التعليم والثقافة والشباب والرياضة.

ويشهد حفل افتتاح المهرجان تكريم عدد من رموز الإبداع الفني للطفل من كتّاب وفنانين ومخرجين، وهم: "الفنان القدير رشوان توفيق، ويقدم تكريمه الكاتب محمد بهجت، والفنان القدير أحمد ماهر، الفنان القدير عزت زين، الكاتب المسرحي محمد عبد الحافظ ناصف، المسرحي الإماراتي خليفة التخلوفة"، وذلك عن مجمل أعمالهم، وتقديرا لمسيرتهم الفنية الكبيرة، وستقدم تكريمهم الفنانة نورهان.

مسرحية لبيب

وبعد الانتهاء من مراسم حفل يتم تقديم أول عروض المهرجان، وهى مسرحية "لبيب" إنتاج إدارة ناشئة دبا الحصن بالشارقة، دراماتورجية وإخراج محمد ملكاوي.

وتدور حول محاولة المخترع "منير" إيجاد علاج لفيروس خطير يهدد العالم، بمساعدة روبوت يدعى "لبيب"، والهدف الرئيسي هو حماية ابنه "وطن" الذي يمثل رمزًا للوطن الإماراتي، مسلطة الضوء على أهمية بقاء العقول النيرة في أوطانها لخدمة مجتمعاتها.

جدير بالذكر أن الدورة الثانية من مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي تحمل اسم الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي، وستقام في الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر 2024، برئاسة الدكتورة داليا همام، والرئيس الشرفي للمهرجان الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون.

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