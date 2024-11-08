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مشاهير العرب - بسبب مشهد.. تفاصيل إصابة منى زكي باكتئاب لمدة 5 سنوات - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بسبب مشهد.. تفاصيل إصابة منى زكي باكتئاب لمدة 5 سنوات - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بسبب مشهد.. تفاصيل إصابة منى زكي باكتئاب لمدة 5 سنوات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 8 نوفمبر 2024 02:38 مساءً - منى زكي.. لم تستطع الفنانة منى زكي أن تتمالك دموعها، أثناء حضورها ندوة فنية أقيمت ضمن فعاليات مهرجان البحرين السينمائي، حيث روت أنها تعرضت لاكتئاب حاد استمر مدة 5 سنوات.

تفاصيل إصابة مني زكي بالاكتئاب

وأوضحت الفنانة منى زكي، خلال جلسة حوارية بفعاليات مهرجان البحرين السينمائي بعنوان «المرأة في السينما»، عن كيفية تعاملها مع الهجوم الذي شن عليها خلال تصويرها فيلم «الست» الذي يروي السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، وهو عمل سينمائي من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

وأشارت منى زكي، إلى أن شخصية أم كلثوم تركت أثرًا عميقًا داخل وجدانها، وأنها لم تتمكن بعد من الخروج منها رغم انتهاء التصوير منذ حوالي 10 أيام.

منى زكي

وخلال الجلسة، تأثرت منى زكي، عند الحديث عن الانتقادات التي واجهتها في بعض المراحل، مشيرةً إلى تأثيرها على حالتها النفسية، حيث اضطرت للابتعاد عن الأضواء والبقاء في المنزل لمدة 5 أعوام.

منى زكي

وتحدثت منى زكي، عن مدى عمق تأثير الدور عليها، مؤكدة أنها لم تستطع التخلي عن شخصية أم كلثوم حتى بعد انتهاء التصوير، وقالت: تعلمت الكثير من هذا الفيلم بشكل غير عادي، وحتى الآن أشعر أنني لا أستطيع الخروج من الدور.

وأضافت: إزاي بتعامل مع الهجوم؟ بيبقى في انهيار في الأول وبعد كده بلملم نفسي وبقول أنا عندي حاجات أهم في حياتي وأهداف أهم من أي حد بيحاول يكسرني، هما مش شايفين أنا عايزة أعمل إيه، ممكن أقعد في البيت بالأربع والخمس سنين وبتبقى أقسى اللحظات، قعادك في البيت مضطرة بتمر بمراحل كتير اكتئاب وانهيار ومحاولة استيعاب أن في حاجات في الدنيا غير الشيء دا و بتحاولي تتفاعلي مع باقي الحاجات الموجودة في الدنيا واعتقد دا بيخف عنك.

أحمد حلمي ومنى زكي

وتابعت: من نعم ربنا الكبيرة وجود جوزي وأولادي في حياتي دا اللي بيخرجني دايما من أي انكسار أو ضياع هما شيء أساسي بالنسبة ليا هما بيحسسوني أن في دنيا تانية وأهداف تانية في الحياة غير شغلي اللي هو مهم جدا بالنسبة ليا لأني ابتديت اشتغل من وأنا صغيرة أوي.

ووجهت منى زكي، وهي تبكي رسالة شكر لزملائها في الوسط الفني لوقوفهم بجانبها في اللحظات الصعبة التي مرت بها قائلة: كانت مساندة كبيرة من الوسط الفني ليا وشكرا شكرا مليون مرة.

أحمد حلمي ومنى زكي

تعليق الفنان أحمد حلمي على بكاء زوجته الفنانة منى زكي

جدير بالذكر، تحدث أحمد حلمي عن التنمر قائًلا: «المتنمر شخص ضعيف بيجد قوته في التنمر وبيستخبى ورا الكيبورد ومعندوش الشجاعة الكافية إنه يقول رأيه اللي ممكن يكون مش مقتنع بيه دي مسألة موجودة في حياتنا وبنتعامل معاها والمهم ثقتك في نفسك».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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