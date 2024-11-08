تراجع كبير، حركة الجنيه الذهب خلال أسبوع - أخبار كلمتك

تراجع كبير، حركة الجنيه الذهب خلال أسبوع - أخبار كلمتك

البنك المركزي يحصد المراكز الأولى في الأمن السيبراني للدول العربية منظمة التعاون الإسلامي - أخبار كلمتك

البنك المركزي يحصد المراكز الأولى في الأمن السيبراني للدول العربية منظمة التعاون الإسلامي - أخبار كلمتك

مناشدات عاجلة لإنقاذ حياة امرأة من هذا الأمر في مدينة تعز - أخبار كلمتك

مناشدات عاجلة لإنقاذ حياة امرأة من هذا الأمر في مدينة تعز - أخبار كلمتك

مقتل جندي من قوات النخبة الحضرمية في هجوم غادر بحضرموت - أخبار كلمتك

مقتل جندي من قوات النخبة الحضرمية في هجوم غادر بحضرموت - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:54 - «خاص وحكومي».. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:54 - «خاص وحكومي».. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

وكيل تعليم القاهرة تتفقد مدرسة أحمد لطفي السيد الابتدائية - أخبار كلمتك

وكيل تعليم القاهرة تتفقد مدرسة أحمد لطفي السيد الابتدائية - أخبار كلمتك

تشيع جنازة شقيقة شيخ الأزهر الشريف بالأقصر «صور» - أخبار كلمتك

تشيع جنازة شقيقة شيخ الأزهر الشريف بالأقصر «صور» - أخبار كلمتك

المستشار سامح عبد الحكم ينعى شقيقة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف - أخبار كلمتك

المستشار سامح عبد الحكم ينعى شقيقة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف - أخبار كلمتك

اللجنة الوطنية المصرية تعلن فوز باحث مصري بجائزة «الألكسو» للإبداع 2024 - أخبار كلمتك

اللجنة الوطنية المصرية تعلن فوز باحث مصري بجائزة «الألكسو» للإبداع 2024 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بصحبة كندة علوش.. يسرا ترقص على 3 دقات» قبل موسم الرياض - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بصحبة كندة علوش.. يسرا ترقص على 3 دقات» قبل موسم الرياض - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

شيرين عبد الوهاب تحتفل بعيد ميلاد مدير أعمالها بهذه الطريقة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 01:59 مساءً -  حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب على تهنئة مدير أعمالها وصديقها إيهاب، من خلال منشور لها على موقع التدوينات القصيرة إكس.

وكتبت شيرين عبد الوهاب: “أول مرة في حياتي حد يكون مسئول عن شغلي.. ويكون مسئول عن حياتي بجد أكتر من ابن وأخ وصديق كل سنة وأنت طيب يا إيهاب، يا إبني يا صاحبي يا مدير أعمالي ياللي وشك سعد عليا ياللي معرفناش الأمان غير لما بقيت أنت حولينا”.

وتابعت شيرين عبد الوهاب: “أنا بحبك أنا ومريم وهنا وربنا يخليك لينا وتفضل دائمًا في حياتنا، مش مدير أعمال أنت ابني واخويا وصاحبي وبإذن الله السنة اللي جاية أكون بغني في فرحك ربنا يرزقك ببنت الحلال اللي تستاهلك أنت حبيبي وروحي”.

 

في هذا السياق، تستعد شيرين عبدالوهاب لإحياء حفل غنائي ضخم نهاية نوفمبر الجاري في مدينة الكويت، ويترقب الجمهور طرح تذاكر الحفل خلال الأيام المقبلة، إذ يعتبر هذا الحدث من أبرز الفعاليات التي تجمع بين الفن والمغامرة في الكويت.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

 

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

مشاهير العرب - شريف الشعشاعي يكشف عن مفاجأة فى دوره بمسلسل «وتر حساس» - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق