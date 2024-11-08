طارق لطفي يستأنف تصوير العتاولة 2 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 01:59 مساءً - استأنف الفنان طارق لطفي تصوير أحداث دوره في الجزء الثاني من مسلسل العتاولة، بعد أن توقف عن التصوير بسبب وفاة والد زوجته.

ومن المقرر أن تجمع المشاهد التي يتم تصويرها حاليا الفنان طارق لطفي بالفنانة ثراء جبيل التي تلعب دور زوجته.

تفاصيل مسلسل العتاولة 2

وتدخل الفنانة زينة التي تلعب شخصية حنة في خلافات مع زوجها الذي يلعب دوره أحمد السقا ضمن أحداث مسلسل العتاولة 2.

ويحاول طارق لطفي وزوجته التي تلعب دورها الفنانة ثراء جبيل الصلح بينهما.

وتشارك الفنانة فيفي عبده في أحداث الجزء الثاني من مسلسل العتاولة 2.

وتلعب فيفي عبده شخصية سيدة غنية، بها بعض المحلات في نفس المنطقة التي يتواجد بها طارق لطفي وأحمد السقا وتقوم بمساعدتهم خلال أحداث العمل.

يذكر أن مسلسل «العتاولة» بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبوسريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وآخرين، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

تدور أحداث مسلسل العتاولة في مدينة الإسكندرية، ويجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار هو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطًا في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحدث متغيرات في حياته.

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