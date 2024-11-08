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جيمي كيميل يبكي بعد إعلان فوز ترامب برئاسة أمريكا (فيديو) - أخبار كلمتك

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جيمي كيميل يبكي بعد إعلان فوز ترامب برئاسة أمريكا (فيديو) - أخبار كلمتك

جيمي كيميل يبكي بعد إعلان فوز ترامب برئاسة أمريكا (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 12:04 مساءً -  هوليوود والانتخابات الأمريكية، دخل الإعلامي الساخر، جيمي كيميل، في نوبة بكاء بمجرد بدء حلقته الأسبوعية، وبدأ يذرف الدموع أثناء حديثه عن فوز دونالد ترامب برئاسة أمريكا.

وعلق جيمي  كيميل على فوز ترامب قائلا: "كانت ليلة مروعة بالنسبة للنساء، وللأطفال، وللمئات الآلاف من المهاجرين المجتهدين الذين يجعلون هذا البلد عظيمًا، وللرعاية الصحية، وللمناخ، وللعلم، وللصحافة، وللعدالة، ولحرية التعبير.. أنها ليلة مروعة لكل من صوت ضد ترامب، ولكل من صوت له ولكنهم لا يعلموا بعد".

هوليوود ترفع الكارت الأحمر لـ ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 

 وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية، منافسة شرسة، في الانتخابات الرئاسية بين كلٍّ من دونالد ترامب وكامالا هاريس، قبل حسم ترامب مقعد الرئاسة لصالحه.

وحسمت هوليوود اختيارها مبكرًا لصالح كامالا هاريس، حيث أن معظم نجوم هوليوود، أعلنوا تأييدهم لكامالا لعدة أسباب هامة، منهم دعمها للمثليين، وإعطاء حق الإجهاض، وهو ما خلق حالة من الغضب، بعد فوز دونالد ترامب بالرئاسة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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