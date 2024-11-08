جيمي كيميل يبكي بعد إعلان فوز ترامب برئاسة أمريكا (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 12:04 مساءً - هوليوود والانتخابات الأمريكية، دخل الإعلامي الساخر، جيمي كيميل، في نوبة بكاء بمجرد بدء حلقته الأسبوعية، وبدأ يذرف الدموع أثناء حديثه عن فوز دونالد ترامب برئاسة أمريكا.

وعلق جيمي كيميل على فوز ترامب قائلا: "كانت ليلة مروعة بالنسبة للنساء، وللأطفال، وللمئات الآلاف من المهاجرين المجتهدين الذين يجعلون هذا البلد عظيمًا، وللرعاية الصحية، وللمناخ، وللعلم، وللصحافة، وللعدالة، ولحرية التعبير.. أنها ليلة مروعة لكل من صوت ضد ترامب، ولكل من صوت له ولكنهم لا يعلموا بعد".

هوليوود ترفع الكارت الأحمر لـ ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية، منافسة شرسة، في الانتخابات الرئاسية بين كلٍّ من دونالد ترامب وكامالا هاريس، قبل حسم ترامب مقعد الرئاسة لصالحه.

وحسمت هوليوود اختيارها مبكرًا لصالح كامالا هاريس، حيث أن معظم نجوم هوليوود، أعلنوا تأييدهم لكامالا لعدة أسباب هامة، منهم دعمها للمثليين، وإعطاء حق الإجهاض، وهو ما خلق حالة من الغضب، بعد فوز دونالد ترامب بالرئاسة.

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