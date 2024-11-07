مشاهير العرب - عباس أبو الحسن يثير الهلع بين جمهوره بشأن الذكاء الاصطناعي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 07:24 مساءً - أثار الفنان عباس أبو الحسن الذعر في نفوس متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الذكاء الاصطناعي وما يمكن أن يحدثه في المستقبل، وكان ذلك في أحدث ظهور له السوشيال ميديا.

وشارك أبو الحسن متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» مقطع فيديو ظهر خلاله وهو يتحدث عن صناعة البودكاست، ولكنه فاجأ متابعيه بأن هذا الشخص ليس هو وإنما مستنسخ من الذكاء الاصطناعي.

وعلق على الفيديو قائلا: «أنا عباس أبو الحسن وكلكم عارفين عني إني رائد في مجال البودكاست وبقدم حاجة مختلفة لكن الحقيقة مش أنا اللي بقدم الحاجة دي طول الوقت اللي فات كنت بشتغل وبستغفل حضراتكم».

وأوضح عباس أبو الحسن لمتابعيه أن الشخص الذي رأوه في الفيديو ليس هو إنما مستنسخ منه قائلا: «أنا مش عباس أبو الحسن ده مستنسخ اصطناعي منه، أنا الافتار بتاعه مصنوع بالذكاء الاصطناعي AI الحقيقة أن عباس عنده اكتئاب من كل اللي بيحصل في فلسطين وقافل على نفسه وبيغني ظلموه».

البداية الفنية لـ عباس أبو الحسن

بدأ الفنان عباس أبو الحسن مشواره الفني من خلال فيلم مافيا وجسد خلاله دور زعيم العصابة بعد ذلك عمل في مجال السيناريو ليقدم أول سيناريو له في فيلم إبراهيم الأبيض بطولة الفنان أحمد السقا وذلك بصحبة المخرج مروان حامد.

ولمع الفنان عباس أبو الحسن بفيلم الكنز عام 2017 ليكمل الجزء الثاني من فيلم الكنز عام 2019 حتي وصل إلي مسلسل بيمبو والذي تم عرضة في عام 2021 وصولا إلي فيلم سكر والذي تم عرضه في عام 2023.