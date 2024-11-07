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مشاهير العرب - الليلة.. حلقة أنس بوخش ووالدته في برنامج معكم مني الشاذلي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - الليلة.. حلقة أنس بوخش ووالدته في برنامج معكم مني الشاذلي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الليلة.. حلقة أنس بوخش ووالدته في برنامج معكم مني الشاذلي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 03:51 مساءً - أنس بوخش.. يحل الإعلامي ورائد الأعمال الإماراتي أنس بوخش ضيفًا مع الإعلامية منى الشاذلي، بصحبة والدته هالة كاظم، في برنامج معكم منى الشاذلي على قناة «ON»، فتساءل الكثير من المواطنين عن موعد عرض حلقة أنس مع مني الشاذلي.

ويوفر كلمتك، لزواره ومتابعيه كل ما يخص موعد عرض حلقة أنس مع مني الشاذلي، وذلك من خلال خدمة شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من خلال السطور التالية:

موعد عرض حلقة أنس بوخش في برنامج مني الشاذلي

ومن المقرر أن يكون موعد عرض حلقة أنس بوخش ووالدته هالة كاظم في برنامج معكم مني الشاذلي مساء اليوم الخميس 7 نوفمبر في تمام الساعة الـ 10 مساءً، عبر شاشة قنوات «ON»

أنس بوخش

وتكون إعادة حلقة الإعلامي أنس بوخش في برنامج معكم مني الشاذلي يوم الجمعة في تمام الساعة الـ 11 مساءً بتوقيت مصر.

مني الشاذلي تروج لحلقة أنس بوخش

كما نشرت الإعلامية مني الشاذلي برومو حلقة الإعلامي أنس بوخش عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وعلقت قائلة: «أنس بوخش ووالدته هالة كاظم ضيوف معكم منى الشاذلي الخميس القادم».

برومو حلقة أنس بوخش

تكشف هالة كاظم خلال البرومو، لأول مرة عن تفاصيل علاقاتها بأبنائها الـ 5 ولماذا أنس هو أقرب أشقائه إليها، وكيف حرصت أن تبني مع أبنائها علاقة مختلفة عن علاقتها بوالدتها وتكون صديقة لهم أكثر من كونها أم.

أنس بوخش ووالدته

وفي أجواء مليئة بالبهجة والطاقة الايجابية والذكريات المهمة تتحدث هالة كاظم عن دورها في دعم المرأة باعتبارها إحدى النساء الملهمات في الوطن العربي وكيف استفادت من تجربتها الشخصية في التوعية بقضايا مجتمعية مهمة ومؤثرة.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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