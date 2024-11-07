صور جديدة من كواليس الموسم الأخير لمسلسل STRANGER THINGS - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 04:07 مساءً - Stranger Things، أعطت شبكة نتفليكس، لعشاق مسلسل STRANGER THINGS، نظرة رسمية جديدة من خلف كواليس تصوير الموسم الخامس والأخير من المسلسل الشهير، المقرر عرضه خلال عام 2025 عبر منصة 'Netflix'.

فرانك دارابونت يكشف سبب عودته من التقاعد لإخراج حلقات مسلسل STRANGER THINGS

فيما كشف المخرج الشهير، فرانك دارابونت، عن سبب عودته من التقاعد لإخراج حلقات الموسم الخامس من مسلسل STRANGER THINGS.

وقال فرانك في تصريحات صحفية،: "أنا وزوجتي نحب هذا المسلسل، الصناعة الآن مليئة بأشخاص فظيعين، يقومون بأشياء فظيعة، لأسباب جشعة، لكن هذا المسلسل رائع، ومليء بالعواطف".

بدء تصوير الموسم الأخير من Stranger Things

وأعلنت شبكة البث الرقمي الأشهر حول العالم، نتفليكس، رسميا عن بدء تصوير الموسم الأخير من مسلسل Stranger Things.

وكشفت الشبكة الرقمية الشهيرة، أن الموسم الخامس والأخير من مسلسل Stranger Things، سيعرض علي الشاشة عام 2025.

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