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صور جديدة من كواليس الموسم الأخير لمسلسل STRANGER THINGS - أخبار كلمتك

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صور جديدة من كواليس الموسم الأخير لمسلسل STRANGER THINGS - أخبار كلمتك

صور جديدة من كواليس الموسم الأخير لمسلسل STRANGER THINGS - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 04:07 مساءً - Stranger Things، أعطت شبكة نتفليكس، لعشاق مسلسل STRANGER THINGS، نظرة رسمية جديدة من خلف كواليس تصوير الموسم الخامس والأخير من المسلسل الشهير، المقرر عرضه خلال عام 2025 عبر منصة 'Netflix'.

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فرانك دارابونت يكشف سبب عودته من التقاعد لإخراج حلقات مسلسل STRANGER THINGS

 فيما كشف المخرج الشهير، فرانك دارابونت، عن سبب عودته من التقاعد لإخراج حلقات الموسم الخامس من مسلسل STRANGER THINGS.

وقال فرانك في تصريحات صحفية،: "أنا وزوجتي نحب هذا المسلسل، الصناعة الآن مليئة بأشخاص فظيعين، يقومون بأشياء فظيعة، لأسباب جشعة، لكن هذا المسلسل رائع، ومليء بالعواطف".

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بدء تصوير الموسم الأخير من Stranger Things

وأعلنت شبكة البث الرقمي الأشهر حول العالم، نتفليكس، رسميا عن بدء تصوير الموسم الأخير من مسلسل Stranger Things.

وكشفت الشبكة الرقمية الشهيرة، أن الموسم الخامس والأخير من مسلسل Stranger Things، سيعرض علي الشاشة عام 2025.

موعد عرض مسلسل موعد مع الماضي على نتفليكس

بعد صراع مع نتفليكس، Warner Bros تحصل على حقوق عرض فيلم Wuthering Heights

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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