مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. عمرو صالح ينضم لفريق عمل «كامل العدد 3 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 04:13 مساءً - انضم الفنان عمرو صالح، لأبطال الموسم الثالث من مسلسل «كامل العدد» بطولة دينا الشربيني، وشريف سلامة، والمقرر طرحه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

أبطال مسلسل كامل العدد

شارك في بطولة مسلسل كامل العدد، مجموعة كبير من نجوم الفن، من بينهم دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، ألفت إمام، والمسلسل من تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي.

أحداث مسلسل كامل العدد

وتدور أحداث مسلسل كامل العدد في إطار اجتماعي لايت، حول الزوجين ليلى تيمور "دينا الشربيني" وأحمد مختار "شريف سلامة"، والمصاعب التي يواجهونها من أبنائهما.

آخر أعمال عمرو ضالح

وتعد آخر أعمال عمرو صالح، هو مشاركته في مسلسل «مفترق طرق»، الذي حقق أعلى نسبة مشاهدة على منصة شاهد مع بدء عرضه، كما حقق ردود فعل قوية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو دراما تشويقية، بطولة هند صبري، إياد نصار، وهدى المفتي، وجسد فيه عمرو دور ممثل مهووس بطليقته التي يلاحقها ويقوده تهوره إلى تدبير حادث أليم لحبيبها، وتنقلب حياته رأسًا على عقب عندما تفضحه طليقته في برنامج تلفزيوني شهير.