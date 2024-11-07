مشاهير العرب - عمر متولي في ضيافة الراديو بيضحك بهذا الموعد (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 02:36 مساءً - يحل الفنان عمر متولي، ضيفا على برنامج الراديو بيضحك، الذي تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى من خلال إذاعة راديو 9090، اليوم الخميس، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته بمشاركته السينمائية الأخيرة في بنسيون دلال.

ومن المفترض، أن يكشف عمر متولي خلال استضافته في برنامج الراديو بيضحك، عن الكثير من التفاصيل المثيرة حول حياته الفنية والشخصية.

آخر أعمال عمر متولي

وتعد آخر أعمال عمر متولي، مشاركته في فيلم بنسيون دلال الذي عرض مؤخرا في السينما.

فيلم بنسيون دلال

وتدور أحداث فيلم بنسيون دلال، في إطار كوميدي، حول سيد الجدع الذي يقرر أن يخدع أبنائه الخمسة ويبيع البنسيون الذي يشاركونه في ملكيته بأوراق مزورة، مدعيًا أنه سيسافر للقاء المستثمرين، وأثناء غيابه يحاول أحد أبناءه «مجاهد»، الذي يدير البنسيون أن يقيم حفلة غنائية لتحقيق مكسب يثير إعجاب الأب.

أبطال فيلم بنسيون دلال

ويشارك في فيلم بنسيون دلال، عددًا من نجوم الفن والكوميديا، أبرزهم: بيومي فؤاد، عمر متولي، محمود حافظ، وليد فواز، محمد رضوان، طاهر أبو ليلة، إبرام سمير، أسامة السيد الشهير بميكا، خالد سرحان، أمجد الحجار، جيهان خيري، ألحان المهدي، إسراء رخا، ميشيل ميلاد، يوسف إسماعيل، أمجد عابد، أسامة عبد الله، سلمى المحجوبية، غادة طلعت، وضيفة شرف الفيلم الفنانة نسرين أمين، إخراج شادي الرملي، وتأليف حسين نيازي.