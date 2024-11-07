أمريكا تعلن توجيه ضربة مؤلمة للحوثيين - أخبار كلمتك

أمريكا تعلن توجيه ضربة مؤلمة للحوثيين - أخبار كلمتك

محمد سعد يظهر بـ"لوك" مختلف في فيلم "الدشاش" - أخبار كلمتك

محمد سعد يظهر بـ"لوك" مختلف في فيلم "الدشاش" - أخبار كلمتك

هتشتري الأرز بكام انهارده الأربعاء في السوق المحلي - أخبار كلمتك

هتشتري الأرز بكام انهارده الأربعاء في السوق المحلي - أخبار كلمتك

تصريح جديد بشان توحيد العملة وصرف المرتبات - أخبار كلمتك

تصريح جديد بشان توحيد العملة وصرف المرتبات - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:20 - ترامب يعلن ترشيح «تولسي جابارد» مديرة للاستخبارات الوطنية - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:20 - ترامب يعلن ترشيح «تولسي جابارد» مديرة للاستخبارات الوطنية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - اللون الأسود يسيطر على حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - اللون الأسود يسيطر على حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبرزهم سوسن بدر إطلالات نجوم الزمن الجميل بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبرزهم سوسن بدر إطلالات نجوم الزمن الجميل بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عاجل.. هند عبد الحليم توجه رسالة لجمهورها من مهرجان القاهرة السينمائي بعد أزمتها الصحية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عاجل.. هند عبد الحليم توجه رسالة لجمهورها من مهرجان القاهرة السينمائي بعد أزمتها الصحية - أخبار كلمتك

عودة مدبولي من قمة المناخ COP29، لقاءات مكثفة وطرح رؤية مصرية حول التغير المناخي - أخبار كلمتك

عودة مدبولي من قمة المناخ COP29، لقاءات مكثفة وطرح رؤية مصرية حول التغير المناخي - أخبار كلمتك

أحمد عز بعد تكريمه بمهرجان القاهرة: كان حلمى دعوة لحضوره واليوم أنا بالصفوف الأولى - أخبار كلمتك

أحمد عز بعد تكريمه بمهرجان القاهرة: كان حلمى دعوة لحضوره واليوم أنا بالصفوف الأولى - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - «مكتوب حلو».. أول تعليق للمخرج يسرى نصر الله على فيلم الهوى سلطان «صور» - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - «مكتوب حلو».. أول تعليق للمخرج يسرى نصر الله على فيلم الهوى سلطان «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «مكتوب حلو».. أول تعليق للمخرج يسرى نصر الله على فيلم الهوى سلطان «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 02:36 مساءً - وجه المخرج يسري نصر الله، رسالة لصناع فيلم الهوى سلطان من بطولة النجمة منه شلبي والفنان أحمد داوود عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب العرض الخاص الذي انطلق أمس الأربعاء بإحدى دور العرض السينمائية.

وشارك يسري نصر الله، صورة عبر حسابه على «فيسبوك»، مشيدا من خلالها بفيلم الهوى سلطان، قائلا: «مكتوب حلو، إخراجه حلو، تمثيله حلو، انتاجه حلو. أخيرا فيلم مصري موضوعه الحب، والمشاعر محكية بطريقة مش عيالي وصادقة ومعاصرة، وكمان دمه خفيف، مبروك هبة يسري ومنة شلبي وأحمد داود وأحمد خالد صالح وجيهان الشماشرجي، فيلم بجد حلو».

فيلم الهوى سلطان

تفاصيل فيلم الهوى سلطان

وتدور أحداث فيلم «الهوى سلطان»، في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات بين الأصدقاء، وكيف أنها تتحول بسبب الهوى، من خلال إلقاء الضوء على علاقة الصداقة التي تجمع بين أحمد داود ومنة شلبي خلال أحداث العمل.

فيلم الهوى سلطان

أبطال فيلم الهوى سلطان

يضم فيلم الهوى سلطان، في بطولته عدد من نجوم الفن بجانب منة شلبي، أبرزهم: أحمد داود، وأحمد خالد صالح، وسوسن بدر، وجيهان الشماشرجي، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري.

وفي وقت سابق، كشفت الشركة المنتجة لفيلم «الهوى سلطان» بطولة النجمة منة شلبي، وأحمد داود، عن الإعلان الرسمي للعمل، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وعلقت عليه: «الإعلان الرسمي لفيلم الهوى سلطان بجميع دور العرض يوم 6 نوفمبر في مصر و يوم 14 نوفمبر في جميع الدول العربية».

اقرأ أيضاً
اليوم.. دور العرض السعودية تستقبل فيلم «وداعا حمدي» لـ شيرين رضا

فى أول ليلة عرض.. فيلم «الهوى سلطان» يحصد 742 ألف جنيها بالسينمات

الليلة.. أبطال فيلم «الهوى سلطان» يحتفلون بالعرض الخاص بإحدى سينمات أكتوبر

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

مشاهير العرب - بصحبة كندة علوش.. يسرا ترقص على 3 دقات» قبل موسم الرياض - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق