مشاهير العرب - «مكتوب حلو».. أول تعليق للمخرج يسرى نصر الله على فيلم الهوى سلطان «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 02:36 مساءً - وجه المخرج يسري نصر الله، رسالة لصناع فيلم الهوى سلطان من بطولة النجمة منه شلبي والفنان أحمد داوود عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب العرض الخاص الذي انطلق أمس الأربعاء بإحدى دور العرض السينمائية.

وشارك يسري نصر الله، صورة عبر حسابه على «فيسبوك»، مشيدا من خلالها بفيلم الهوى سلطان، قائلا: «مكتوب حلو، إخراجه حلو، تمثيله حلو، انتاجه حلو. أخيرا فيلم مصري موضوعه الحب، والمشاعر محكية بطريقة مش عيالي وصادقة ومعاصرة، وكمان دمه خفيف، مبروك هبة يسري ومنة شلبي وأحمد داود وأحمد خالد صالح وجيهان الشماشرجي، فيلم بجد حلو».

تفاصيل فيلم الهوى سلطان

وتدور أحداث فيلم «الهوى سلطان»، في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات بين الأصدقاء، وكيف أنها تتحول بسبب الهوى، من خلال إلقاء الضوء على علاقة الصداقة التي تجمع بين أحمد داود ومنة شلبي خلال أحداث العمل.

أبطال فيلم الهوى سلطان

يضم فيلم الهوى سلطان، في بطولته عدد من نجوم الفن بجانب منة شلبي، أبرزهم: أحمد داود، وأحمد خالد صالح، وسوسن بدر، وجيهان الشماشرجي، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري.

وفي وقت سابق، كشفت الشركة المنتجة لفيلم «الهوى سلطان» بطولة النجمة منة شلبي، وأحمد داود، عن الإعلان الرسمي للعمل، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وعلقت عليه: «الإعلان الرسمي لفيلم الهوى سلطان بجميع دور العرض يوم 6 نوفمبر في مصر و يوم 14 نوفمبر في جميع الدول العربية».