مشاهير العرب - الليلة.. أبطال فيلم «الهوى سلطان» يحتفلون بالعرض الخاص بإحدى سينمات أكتوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 01:46 مساءً - ينطلق العرض الخاص اليوم لـ فيلم «الهوي سلطان» بطولة أحمد داود ومنة شلبي، في إحدى السينمات الكبرى بمدينة 6 أكتوبر.

العرض الخاص لـ فيلم الهوى سلطان

ومن المقرر أن يشهد العرض الخاص لـ فيلم الهوى سلطان، حضور أبطال العمل ومنهم: منة شلبي، أحمد داود، وعدد آخر من النجوم المشاركين.

تفاصيل فيلم الهوى سلطان

ضم فيلم الهوى سلطان، عدد من الفنانين منهم: منة شلبي، وأحمد داود، وأحمد خالد صالح، وسوسن بدر، وجيهان الشماشرجي، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري.

وتدور أحداث فيلم «الهوى سلطان»، في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات بين الأصدقاء، وكيف أنها تتحول بسبب الهوى، من خلال إلقاء الضوء على علاقة الصداقة التي تجمع بين أحمد داود ومنة شلبي خلال أحداث العمل.

وفي وقت سابق، كشفت الشركة المنتجة لفيلم «الهوى سلطان» بطولة النجمة منة شلبي، وأحمد داود، عن الإعلان الرسمي للعمل، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وعلقت عليه: «الإعلان الرسمي لفيلم الهوى سلطان بجميع دور العرض يوم 6 نوفمبر في مصر و يوم 14 نوفمبر في جميع الدول العربية».